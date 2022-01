https://mundo.sputniknews.com/20220117/la-ue-saluda-el-voto-de-los-serbios-para-despolitizar-el-poder-judicial-1120398086.html

La UE saluda el voto de los serbios para despolitizar el poder judicial

La UE saluda el voto de los serbios para despolitizar el poder judicial

MOSCÚ (Sputnik) — La UE expresó su apoyo a la decisión positiva del pueblo de Serbia sobre la despolitización de la justicia, lo que es un paso importante... 17.01.2022, Sputnik Mundo

Añade que el proceso de las reformas judiciales en Serbia "no terminan por aquí" y se destaca la necesidad de "enmendar una serie de leyes" para implementar las recién apoyadas reformas a la Carta Magna serbia.Además la UE lamentó que no fuera posible "llegar a un acuerdo con el Gobierno de Kosovo que permitiera a la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) recoger las papeletas en Kosovo".Este 16 de enero más de 6,5 millones de serbios acudieron a las urnas para pronunciarse sobre una reforma constitucional que los jueces y fiscales del país sean elegidos por sendos órganos rectores, los Altos Consejos Judicial y Fiscal, y no por el Parlamento, como hasta ahora.Según declaró el presidente del país, Alexandr Vucic, más de 60% de los votantes votaron a favor de la reforma.

