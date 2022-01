https://mundo.sputniknews.com/20220115/arrestan-a-exsenador-presuntamente-vinculado-con-el-magnicidio-en-haiti-1120367494.html

Arrestan a exsenador presuntamente vinculado con el magnicidio en Haití

Arrestan a exsenador presuntamente vinculado con el magnicidio en Haití

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La Policía de Jamaica arrestó al exsenador John Joel Joseph, presuntamente vinculado con el asesinato del presidente Jovenel Moïse... 15.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-15T22:01+0000

2022-01-15T22:01+0000

2022-01-15T22:01+0000

américa latina

haití

magnicidio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1120367595_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_fe71b90e2be78d4deec14317f55507bd.jpg

Se estima que Joseph, a quien se le acusa de formar parte del grupo organizador del magnicidio, arribó a la isla caribeña en diciembre vía marítima, acompañado de su esposa e hijos.Actualmente se encuentra detenido en una dependencia policial, mientras tramitan su expediente, confirmó la publicación.El excanciller, Claude Joseph, expresó su satisfacción por este nuevo arresto, luego que apelara a la comunidad internacional para el avance de la investigación.Después de meses de parálisis, en las primeras dos semanas de enero la investigación del magnicidio dio un nuevo giro, tras la confesión del exmilitar colombiano Marco Antonio Palacios en Estados Unidos, y los arrestos de Joseph y Rodolphe Jaar, este último en la vecina República Dominicana.Palacios, quien también fue detenido en Jamaica, confirmó integrar el comando armado que ultimó al exmandatario, aunque aseguró que el plan original era secuestrarlo y enviarlo al exilio.El militar retirado es el primer imputado formalmente por el asesinato, y puede enfrentarse a la pena máxima si es hallado culpable.Las autoridades de Haití aún no se pronunciaron sobre los recientes arrestos, mientras esta semana un reporte de The New York Times vinculó al actual primer ministro Ariel Henry, con otro de los sospechosos, el abogado Joseph Felix Badio, quien también se encuentra prófugo de la justicia.

https://mundo.sputniknews.com/20220115/excanciller-de-haiti-elogia-intervencion-de-eeuu-en-la-investigacion-del-magnicidio-1120354482.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, magnicidio