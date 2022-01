https://mundo.sputniknews.com/20220114/un-parlamentario-ruso-explica-sus-palabras-sobre-misiles-rusos-en-venezuela-1120310108.html

Un parlamentario ruso explica sus palabras sobre "misiles rusos en Venezuela"

Un parlamentario ruso explica sus palabras sobre "misiles rusos en Venezuela"

La OTAN ha avanzado hacia el Este tanto que puede amenazar a Rusia en cualquier momento, por eso Rusia debería protegerse, dijo a Sputnik Alexéi Zhuravliov... 14.01.2022, Sputnik Mundo

Anteriormente Zhuravliov en un comentario a un medio ruso dijo que el "coqueteo" de la OTAN podría conducir a la aparición de armas nucleares en Ucrania o Georgia. En este caso, según el diputado ruso, Moscú podría responder correspondientemente colocando sus armas en Cuba o Venezuela."Ellos mismos se movieron tan cerca de nosotros que pueden atacar en cuestión de segundos, mientras que el Ejército ruso, obviamente, se ve privado de esa oportunidad. Necesitamos protegernos, en una situación en la que en cada sesión de entrenamiento de las tropas de la OTAN en los países bálticos suena a que en realidad tendrán que resistir a las tropas rusas, y Estados Unidos se niega obstinadamente a admitir en las conversaciones que allá por 1990 prometieron a las autoridades de la Unión Soviética que la Alianza del Atlántico Norte no se expandiría ni un centímetro hacia el este si se permitía que la parte oriental de Alemania fuera aceptada en el bloque junto con la parte occidental", enfatizó Zhuravliov.Según el parlamentario, Rusia, hablando de garantías de seguridad, recibe como respuesta "mentiras flagrantes y nuevas porciones de amenazas"."Pero cuando se trata de ataques preventivos, escuchan con mucha más atención cada sonido. Y esto no es necesariamente un ataque en toda regla por parte del Ejército ruso: recientemente hemos demostrado al mundo entero cómo pueden funcionar nuestras fuerzas de operaciones especiales, sobre todo, debe ser conocido por los terroristas en Siria", agregó.Al mismo tiempo, agregó Zhuravliov, algunos Estados, en caso de una amenaza potencial, "no dudan" en destruir a sus enemigos."Israel ha estado actuando durante tanto tiempo, que, sin dudarlo, encuentra y neutraliza a sus propios enemigos en todo el mundo, independientemente de las convenciones internacionales. Cree que hay un peligro: bombardea, invade, secuestra", dijo el político ruso.

eeuu

venezuela

