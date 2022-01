https://mundo.sputniknews.com/20220114/la-onu-llama-a-investigar-ciberataque-en-ucrania-1120340199.html

La ONU llama a investigar ciberataque en Ucrania

La ONU llama a investigar ciberataque en Ucrania

ONU (Sputnik) — Las Naciones Unidas no tienen conocimiento de primera mano del reciente ciberataque ocurrido en Ucrania, pero quiere que el incidente sea... 14.01.2022, Sputnik Mundo

Más temprano, el portavoz de la Cancillería ucraniana, Oleg Nikolenko, informó que los sitios web del Ministerio de Exteriores y de otros organismos estatales no funcionaban después de sufrir un ciberataque masivo.Además de la página web de la Cancillería, no operaban los sitios web del Gobierno, del Servicio Estatal de Emergencia, del Ministerio de Educación y Ciencia, del Ministerio de Deportes, del Ministerio de Energía y del Ministerio de Política Agraria.Por su parte, el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información comunicó que no había registrado fuga de datos personales tras el ciberataque.

