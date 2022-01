https://mundo.sputniknews.com/20220114/desde-una-gallina-extinta-a-una-banda-de-ninos-las-visitas-a-boric-en-la-moneda-chica-1120348246.html

Desde una gallina extinta a una banda de niños: las visitas a Boric en 'La Moneda Chica'

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, prepara su próximo Gobierno en oficinas a las que, cada día, llegan decenas de chilenos a saludarlo y llevarle... 14.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-14T21:23+0000

2022-01-14T21:23+0000

2022-01-14T21:23+0000

américa latina

chile

gabriel boric

santiago de chile

la moneda

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1120348164_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cd087e0c1bed5cc0b0ad30bcb6675893.jpg

Desde que fue ratificado por los chilenos como el próximo presidente de Chile, Gabriel Boric y su equipo han concentrado los trabajos de definición de su Gobierno en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, oficinas a las que sus colaboradores han coincidido en denominar como 'La Moneda Chica', una suerte de sucursal previa a La Moneda, tal como se conoce a la sede del Gobierno chileno.Pero el próximo presidente chileno parece no estar rodeado solo de sus colaboradores, ya que a la puerta de las oficinas —ubicadas en la comuna de Providencia, en el noroeste de Santiago— cada día llegan decenas de seguidores o vecinos chilenos que buscan poder saludarlo, entregarle regalos o hacerle llegar algún pedido al próximo mandatario.Muchos de los que se acercan no esperan más que poder hacer algún comentario. Fue lo que hizo un hombre veterano que felicitó al presidente electo por su campaña. Boric intentó remarcar que no estaba solo en esa lucha pero el hombre retrucó: "Es un proceso colectivo pero está representado en usted".El cariño de la gente se traduce también en peculiares regalos para el exdiputado. Rosa, una mujer oriunda de la comuna de Pirque, obsequió al mandatario varias fotografías enmarcadas por ella misma. Otro grupo de mujeres dedicadas a la orfebrería llevó una simpática figura de Boric hecha con lana.Pero sin dudas entre las visitas más pintorescas que recibió Boric fue la de Patricio, un hombre que se presentó en el lugar con un pollo ketro, una especie de ave que habitaba la región en tiempos prehispánicos. Intentando recuperar la especie, el hombre trajo una gallina ketro desde la Polinesia con la intención de depurar la especie hasta 'reconstruir' al animal que habitó la región hace cinco siglos.Según dijo Patricio a medios chilenos, la idea de que Boric conociera al pintoresco animal es motivarlo a desarrollar "un plan nacional de recuperación" de la gallina ketro.El contacto con la gente en 'La Moneda Chica' también sirve para que Boric logre entrevistarse personalmente con algunos de los seguidores que lo contactan por otras vías. Una de ellas fue Antonia Guerrero, una joven chilena que logró el puntaje máximo en las Pruebas de Transición Universitaria (PTU) y que, al igual que el presidente electo, sufre de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).Pero no solo los adultos se acercan a buscar un contacto con el próximo presidente. Boric parece haber construido una buena sintonía con los niños chilenos, o al menos eso demuestra que varios de los niños de la zona de su centro de reuniones hayan querido sorprenderlo.Como volviendo a su infancia, Boric dibujó el piso con tiza y se divirtió con los niños que se acercaron.

chile, gabriel boric, santiago de chile, la moneda