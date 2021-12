https://mundo.sputniknews.com/20211224/el-futuro-gabinete-de-boric-paritario-con-independientes-y-representacion-regional-1119715217.html

El futuro gabinete de Boric: paritario, con independientes y representación regional

El futuro gabinete de Boric: paritario, con independientes y representación regional

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se autoimpuso el 22 de enero de 2022 como fecha límite para definir y hacer públicos los nombres que lo acompañarán en su gabinete ministerial.Boric declaró ante medios chilenos desde su oficina —llamada 'La Moneda chica'—, que busca construir un gabinete "robusto", ante el inicio de conversaciones con los partidos que componen el pacto Apruebo Dignidad, que lo llevó al sillón presidencial.A su vez, adelantó que para la elección del futuro gabinete se aplicará el criterio de paridad entre hombres y mujeres afirmando que, "nosotros no vamos a retroceder de lo que logramos en la Convención Constitucional, que es el criterio paritario", en el que habrá "varios independientes".Boric afirmó que ha sostenido reuniones con los partidos que lo apoyaron y que su futuro gabinete no se enmarcará en "una lógica de cuotas políticas" ni de "imposición".La diversidad geográfica también podría ser una de las características, ya que el presidente electo confesó que le gustaría "contar con gente de regiones" y no solo dirigentes vinculados con la Región Metropolitana.Especulación ministerialMuchos son los nombres que rondan en el círculo cercano al presidente electo para constituir el próximo gabinete ministerial. Dentro de las especulaciones propias de una decisión de esta envergadura, se encuentran los nombres de sus colaboradores más cercanos durante la campaña electoral.Izkia Siches, expresidenta del Colegio Médico de Chile —cargo al que renunció para abocarse de lleno a la campaña de Boric desde noviembre— es la principal carta para el Ministerio de Salud, aunque no se descarta su liderazgo en otro tipo de ministerios, como Interior o Secretaría General de la Presidencia.Giorgio Jackson es otro de los candidatos a ejercer un rol ministerial, ya que no repostuló a su escaño en la Cámara de Diputados, por lo que se especula sobre su futuro en un cargo ministerial de confianza política, como el Ministerio del Interior o los llamados de forma coloquial como del 'segundo piso de La Moneda', como lo son Secretaría General de la Presidencia —coordinador de gabinete—, como también en Secretaría General de Gobierno —vocería de Gobierno—.El nombre de Camila Vallejo es otro de los que probablemente estará presente en el próximo gabinete. La diputada en ejercicio, al igual que Giorgio Jackson, no repostuló a su escaño en el congreso chileno y se presume que pueda tener un rol en el Ministerio del Trabajo dado su trabajo legislativo en torno a la reducción de la jornada laboral con su proyecto 'Ley de 40 horas', que aún descansa en Comisión de Trabajo del Senado.La diputada comunista también ha sido relacionada con las carteras de Secretaría General de Gobierno, Ministerio de la Mujer, y Desarrollo Social.También para el Ministerio de Trabajo suenan los perfiles de la asesora de campaña y académica relacionada al proceso de reforma previsional Claudia Sanhueza, el ex superintendente de pensiones y militante demócratacristiano Guillermo Larraín y el perfil técnico del comunista Femando Carmona.La diputada socialista Maya Fernández Allende —nieta del expresidente Salvador Allende—, es una de las figuras que el entorno del presidente electo baraja para ocupar el cargo de Ministra de Desarrollo Social.En el ámbito económico, tanto para los ministerios de Hacienda y Economía, se especula con los nombres del consejero de Boric en materia económica, Nicolás Grau, economista y compañero universitario del presidente electo; como también Andrés Zahler, hijo del expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, quien cumplió roles de asesor en el Ministerio de Hacienda.

