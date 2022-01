https://mundo.sputniknews.com/20220114/descubren-la-cabeza-cortada-de-un-ibero-de-hace-2300-anos-utilizada-como-trofeo-1120316970.html

Descubren la cabeza cortada de un íbero de hace 2.300 años utilizada como trofeo

Descubren la cabeza cortada de un íbero de hace 2.300 años utilizada como trofeo

El cráneo apareció en el yacimiento de Olèrdola, situado en la provincia de Barcelona. Perteneció a un joven de entre 18 y 25 años y fue expuesta como símbolo... 14.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-14T12:40+0000

2022-01-14T12:40+0000

2022-01-14T12:40+0000

españa

🎭 arte y cultura

cataluña

arqueología

historia

cráneos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1120317532_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_ff72c2e7aa2d282aeaf3dae0fb12c948.jpg

Los restos humanos de la cultura íbera son escasos. Buena parte de sus huellas fueron pasto del fuego de los rituales de incineración. Motivo por lo que cualquier pieza ósea de la época genera expectación en el mundo arqueológico. Es el caso del cráneo hallado en el yacimiento de Olèrdola (Barcelona) tras las intervenciones realizadas a finales de 2021.Los vestigios, cinco fragmentos de la parte frontal del cráneo, aparecieron cuando los investigadores trabajaban en la torre dos de la muralla para documentar la transición entre íberos y romanos. De pronto, entre cerámicas y ánforas, emergieron los restos íberos. Según hipotetizan los arqueólogos, el incendio de un edificio y su posterior derrumbe sellaron el espacio y permitieron la conservación del cráneo hasta la actualidad.El cráneo de Olèrdola perteneció a un varón de entre 18 y 25 años de edad de aproximadamente el siglo III a. C. Supuestamente, el hombre era un guerrero que falleció hace unos 2.300 años, alrededor de la Segunda Guerra Púnica. Su cabeza fue cercenada y expuesta a modo de trofeo a la vera de una torre defensiva. Servir como símbolo de poder fue lo que la salvó de ser quemada en rito funerario.La tradición de cortar cabezas era atribuida a las tribus de los layetanos y los indigetes, pero este descubrimiento la sitúa también entre los cosetanos, pueblo íbero que habitó el Camp de Tarragona y el Garraf. Este hallazgo se trata del primer registro de decapitación en áreas del sur de Cataluña. Un punto de partida para ampliar los conocimientos sobre las culturas prerromanas de la península ibérica.Además, la preservación de piezas dentales permitirá realizar estudios genéticos a los investigadores. Los resultados podrían ayudar a conocer el origen de los grupos humanos que poblaron la península ibérica entre los siglos IV y I a. C. Una llave para completar la historia del ADN en España.La pieza será exhibida para el público en la exposición El enigma íbero del MAC hasta el domingo 16 de enero. Más adelante, este pasará a formar parte de la colección de casi 40 cabezas cercenadas con las que cuenta el museo catalán.El cráneo apareció de improvisto en la tierra, por lo que los arqueólogos no descartan que pueda producirse algún sobresalto más en Olèrdola. Al final, es lo que tiene esta ciencia. Jamás deja de sorprender.

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, cataluña, arqueología, historia, cráneos