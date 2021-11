https://mundo.sputniknews.com/20211101/desentierran-la-primera-evidencia-de-sacrificios-humanos-de-la-cultura-wari-en-peru-1117771674.html

Desentierran la primera evidencia de sacrificios humanos de la cultura Wari en Perú

Los arqueólogos descubrieron 29 esqueletos que presumen habrían sido enterrados hace aproximadamente 1.000 años como parte de la realización de ofrendas de la cultura Wari en Huaca Santa Rosa de Pucalá, una zona arqueológica ubicada en la región de Lambayeque en el noreste de Perú.Cuatro de los 29 esqueletos hallados, según detalla LiveScience, pertenecen a dos niños, un adolescente y un adulto. En el lugar también fueron hallados los esqueletos de ocho conejillos de indias, los restos de varias llamas y alpacas que probablemente también fueron sacrificadas como ofrendas, así como varias ollas, botellas y un cuchillo con una hoja en forma de media luna.Los investigadores observaron que la singular forma D que tenían los recintos en donde yacían estos restos humanos y determinaron que esta estructura era típica en los espacios religiosos de la civilización Wari, por lo que presumen que este hallazgo es la primera evidencia de ofrendas humanas conocidas de esta cultura en la región.Además de cuatro presuntas ofrendas humanas, los arqueólogos descubrieron un quinto espacio donde se habría llevado a cabo un entierro secundario."Lo enterraron en otro lugar y [luego] lo volvieron a enterrar dentro del recinto en forma de D", explicó el arqueólogo.Se desconoce si los otros 25 restos durante las excavaciones fueron ofrendas, pero los arqueólogos determinaron que pertenecían a otra cultura la Mochica o Moche, una civilización que prosperó en esta región aproximadamente del año 100 al 700 d. C. y luego fue reemplazada por la civilización Wari.La cultura Wari prosperó alrededor del año 500 al 1000 d. C. y era conocida por sus finos tejidos y cerámica esculpida, así como por su agricultura y sus caminos que después de un tiempo se incorporaron a los caminos del Imperio inca. No existen datos precisos específicos sobre esta civilización, pero los arqueólogos han encontrado evidencia de que la religión estaba profundamente entrelazada con la política y que las mujeres de esta cultura eran incluidas en los cargos más altos para el manejo y toma de decisiones de esta civilización.

