Presidente de México afirma que variante ómicron es menos letal que otras

López Obrador grabó el mensaje desde su despacho en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia oficial, para informar que sigue con sus actividades mientras convalece de la enfermedad contagiosa."Vamos saliendo. Celebro esto porque estoy constatando que no es algo grave lo de esta nueva variante que está afectándonos. Vamos a salir adelante y ánimo, mucho ánimo", expresó el jefe del Ejecutivo.El 10 de enero, el mandatario anunció que dio positivo a la variante ómicron, casi un año después de su primer contagio.Síntomas leves y tratamientoLa presidencia informó en un comunicado que López Obrador no ha padecido fiebre, dolor de cabeza ni falta de oxigenación, por lo que únicamente fue medicado con el analgésico paracetamol.López Obrador recordó que el antiviral molnupiravir, indicado para tratar COVID-19 fue autorizado recientemente por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para uso de emergencia.Comentó además que ese fármaco se suministrará de manera prioritaria en personas con comorbilidades a la enfermedad (hipertensión, obesidad o diabetes) o adultas mayores.El jefe de Estado agradeció finalmente las muestras de afecto y deseos de pronta recuperación, en particular de los gobernantes de otros países como Canadá, Cuba, Perú y Bolivia, que le enviaron mensajes.Las secretaría federal de Salud reportó un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19, con más de 44.000 nuevos casos confirmados en un día, la cifra más alta en lo que va de la pandemia que comenzó a finales de febrero de 2020.

