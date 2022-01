https://mundo.sputniknews.com/20220108/mexico-autoriza-uso-de-emergencia-de-tratamiento-oral-de-merck-para-covid-19-1120102702.html

México autoriza uso de emergencia de tratamiento oral de Merck para COVID-19

México autoriza uso de emergencia de tratamiento oral de Merck para COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) informó que aprobó el uso del medicamento... 08.01.2022, Sputnik Mundo

"Cofepris autoriza tratamiento oral denominado Molnupiravir para COVID-19 en uso de emergencia controlada. Recuerda no sustituye la aplicación de vacunas contra SARS-CoV-2 ni debe ser utilizado sin indicación médica", escribió el ente regulador mexicano a través de Twitter.El titular de Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, resaltó en un comunicado del Gobierno que México es uno de los primeros países en autorizar el medicamento."Esta aprobación se emite en tiempo récord, ya que las agencias de regulación sanitaria en el mundo contamos con evidencia científica que nos permite evaluar esta opción terapéutica oral como segura y eficaz, que permitirá reducir las hospitalizaciones por COVID-19", expresó.El texto añade que expertos de la Comisión de Autorización Sanitaria certificaron el cumplimiento de los requisitos necesarios para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de molnupiravir.Cofepris determinó que este tratamiento puede ser utilizado, bajo indicación médica, para "el tratamiento de enfermedad por COVID-19 leve a moderado en adultos con prueba de diagnóstico SARS-cov-2 positiva, que no requieren oxígeno suplementario, para quienes tienen al menos un factor de riesgo de desarrollar COVID-19 grave incluyendo hospitalización o la muerte y para quienes las opciones alternas de tratamiento autorizadas no son accesibles o clínicamente apropiadas", añade el comunicado.Según explica el texto, el medicamento actúa introduciendo errores en el código genético del virus SARS-CoV-2, evitando que se replique en el organismo.México recuerda que este tratamiento ya fue autorizado en países como Estados Unidos y Japón, mientras que en otros como Canadá, Australia y Suiza se encuentra en proceso de análisis.

