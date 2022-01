https://mundo.sputniknews.com/20220113/esta-pandemia-ya-va-de-salida-amlo-asegura-estar-casi-recuperado-tras-contagio-de-covid-19--1120297186.html

"Esta pandemia ya va de salida": AMLO asegura estar casi recuperado tras contagio de COVID-19

"Esta pandemia ya va de salida": AMLO asegura estar casi recuperado tras contagio de COVID-19

De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la pandemia de COVID-19 en ya va de salida del país y lo demuestra que las recuperaciones... 13.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-13T21:14+0000

2022-01-13T21:14+0000

2022-01-13T21:14+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1120298512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64a35f979eeaf25f0f238fcd32ae5b34.jpg

Este jueves 13 de enero, el presidente emitió un mensaje a la nación y dijo que ya se encuentra prácticamente recuperado de su segundo contagio, además de asegurar que no sintió fiebre y, en todo caso, tuvo algo de ronquera, que ya está pasando.Ómicron produce síntomas leves, equivalentes a una gripa, que no requirió tratamiento especial en su caso, dijo en su videomensaje López Obrador."Esto significa que esta pandemia va de salida, todavía es pandemia pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones pero no están aumentando mucho, y lo más importante, no vamos a tener más fallecimientos", sostuvo."Ya no tengo síntomas que me puedan preocupar", aseveró y dijo que descartó aplicarse antivirales.Estos medicamentos deben aplicarse a la gente mayor y a pacientes de enfermedades crónicas, consideró el mandatario federal.

https://mundo.sputniknews.com/20220113/amlo-salida-de-citigroup-es-una-oportunidad-para-que-banamex-regrese-a-manos-de-mexicanos-1120294478.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, méxico