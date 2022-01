https://mundo.sputniknews.com/20220113/comenzo-la-cuenta-regresiva-para-las-elecciones-generales-en-costa-rica-1120294618.html

Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones generales en Costa Rica

Para la instancia del 6 de febrero, 25 candidatos se disputarán la presidencia, un récord en la historia del país. En otro orden, en Brasil el expresidente Lula comienza el año liderando encuestas ante una posible candidatura. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

A menos de un mes de las elecciones en el país centroamericano, al récord de 25 presidenciales se suma que alrededor de 30 agrupaciones políticas tendrán aspirantes para renovar el Parlamento Unicameral de 57 diputados.La instancia será en un contexto de pandemia, con la predominancia de la variante ómicron en el territorio. Por ello, el Tribunal Supremo de Elecciones resolvió que estar cursando COVID-19 o tener síntomas de la enfermedad no serán impedimento para concurrir a las urnas.El politólogo costarricense Sergio Araya Alvarado declaró a En Órbita que, pese a las disposiciones, la pandemia podría generar la falta de participación en las urnas.Esto se suma a la falta de preferencias de los votantes. Más del 60% dice no haber decidido a quién apoyará. Sin embargo, seis candidatos cuentan con más posibilidad de ser elegidos pero ninguno alcanza el 20% de apoyo, según los sondeos.Según el entrevistado, otra de las aspirantes a tener en cuenta es Lineth Saborío, de Unidad Social Cristiana, y exvicepresidenta (2002-2006). Junto con Figueres, ambos "son dos políticos que representan a un sector tradicional de la política nacional".Araya Alvarado también se refirió a un tercer candidato "de una izquierda moderada, que hoy es diputado: Jose María Villalta Flórez-Estrada (Frente Amplio), quien fuera aspirante presidencial en 2014".Ante la falta de favoritos de cara a las urnas, según las tendencias la segunda ronda —prevista para el 3 de abril— es el escenario más probable. Para evitar el balotaje, algunos de los presidenciales deberían contar con un mínimo de 40% de preferencias.El politólogo costarricense se refirió al probable comportamiento de los indecisos en los comicios, los que "podrían distribuirse" entre unas seis candidaturas con más votos, o la "posibilidad de abstencionismo, derivada de la pandemia. Para el mes de febrero se prevé una alta tasa de contagios, lo que puede inhibir a este sector de votantes", consideró.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— el comienzo del año electoral en Brasil, con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) liderando la intención de voto, pese a que se espera confirme su candidatura en febrero. Y además una entrevista de Sputnik con el Ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, sobre la situación judicial de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020).En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

