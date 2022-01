https://mundo.sputniknews.com/20220112/poco-a-poco-la-otan-succiona-a-suecia-y-finlandia-1120219391.html

Poco a poco, la OTAN succiona a Suecia y Finlandia

A través del ministro de Defensa sueco, Peter Hultqvist, Estocolmo se ha pronunciado en una conferencia en línea del 10 de enero en contra de llegar a un...

Lo que más atención atrajo en la declaración del ministro es el hecho de que el reino escandinavo no tiene intención de formar parte de la Alianza Transatlántica, a cuya expansión se opone Rusia en busca de garantías de seguridad. Al mismo tiempo, Suecia no quiere perder el derecho a hacerlo.Una situación similar se observa con Finlandia, que formalmente se ha proclamado como un país neutral, pero simultáneamente y al igual que Suecia busca expandir su cooperación con la OTAN. La posición de Estocolmo se hace incluso más incierta en vista de las recientes declaraciones de Hultqvist.Así, el mismo día el alto funcionario sueco comentó a Bloomberg que la posición oficial del país no contempla la unión a la OTAN y explicó que es lo mejor que se puede hacer para garantizar la seguridad del reino. Con ello, en la entrevista Hultqvist subrayó que considera importante reforzar la cooperación con EEUU en el ámbito de defensa. La misma posición fue proclamada por la primera ministra del país, Magdalena Andersson.

suecia

finlandia

