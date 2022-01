https://mundo.sputniknews.com/20220111/cumbre-eeuu-rusia-washington-amenaza-con-mas-sanciones-moscu-pide-dejar-las-especulaciones-1120200980.html

Cumbre EEUU-Rusia: Washington amenaza con más sanciones, Moscú pide dejar las especulaciones

Cumbre EEUU-Rusia: Washington amenaza con más sanciones, Moscú pide dejar las especulaciones

11.01.2022

El 2022 se ha iniciado con una semana decisiva en las relaciones ruso-estadounidenses. Los días 9 y 10 de enero diplomáticos de ambos países celebraron una reunión en Ginebra (Suiza) para negociar garantías recíprocas de seguridad. El encuentro será seguido por una reunión del Consejo Rusia-OTAN el 12 de enero en Bruselas (Bélgica) y, al día siguiente, se realizarán consultas en el Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en Viena (Austria).Sin embargo, luego del encuentro en Ginebra, las partes intercambiaron acusaciones de tergiversar los resultados de las negociaciones.Así, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que Moscú podría estar desinformando sobre las conversaciones celebradas en Suiza sin dar mayores detalles. La Embajada de Rusia en Washington respondió al respecto que "ese comportamiento evidencia la degradación de la cultura del diálogo" e instó a su contraparte a "dejar a un lado las especulaciones infundadas". A través de su cuenta oficial de Facebook, la misión diplomática rusa recalcó que Moscú "desde un principio mostró la máxima transparencia respecto al diálogo" y puso de relieve que, incluso, hizo público el borrador del acuerdo sobre las garantías de seguridad que busca firmar con EEUU.Por su parte, María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, afirmó que las acusaciones pronunciadas por Psaki "causan ya no tanto desconcierto, sino sencillamente un profundo pesar".¿Más sanciones?En los últimos meses, Rusia ha sido retratada desde EEUU y numerosos grandes medios de comunicación como una creciente amenaza para Ucrania. Washington acusa a Moscú de estar preparándose para un ataque, al concentrar tropas en la frontera con el país vecino. En lo que llamó "uno de los momentos más peligrosos en Europa desde el final de la Guerra Fría", el medio The New York Times (NYT) detalló el 8 de enero las sanciones que EEUU podría aplicar contra Rusia si el presidente Vladímir Putin decide "enviar tropas al otro lado de la frontera".De acuerdo con el diario estadounidense, en los últimos días, la nación norteamericana "ha discutido planes con sus aliados" que, entre otras cosas incluyen:NYT puso de relieve que "tales movimientos rara vez se telegrafían por adelantado", por lo que se trata de un intento de los asesores del presidente Biden de "enseñarle a Putin exactamente lo que podría enfrentar, en el país y en el extranjero", e "influir en sus decisiones en las próximas semanas"."Rusia nunca ha atacado primero"Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que no tiene planes de atacar a nadie. El pasado 25 de diciembre, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó las insinuaciones acerca de una "invasión" a Ucrania de "vacías e infundadas", cuyo objetivo es avivar las tensiones entre las partes. El funcionario también enfatizó que "Rusia nunca ha atacado a nadie primero".Asimismo, en abril del 2021, el representante de la Presidencia rusa indicó que el país tiene derecho a movilizar sus tropas dentro de su territorio sin que eso suponga una amenaza para nadie.Según el alto cargo, las acusaciones sobre una supuesta "agresión rusa" son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares cerca de las fronteras de Rusia."La campaña de desinformación"Es más, en junio pasado, Peskov afirmó que, desde Occidente, se lleva a cabo una campaña para presentar a Rusia en los medios de comunicación como una amenaza para el proceso de resolución del conflicto en el este de Ucrania.Los medios occidentales, en el marco de su estrategia de desinformación, quieren implantar la falsa idea de que Rusia planea atacar Ucrania, coincidió la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en una entrevista a finales del 2021.Pero, ¿teme Rusia las sanciones?Las amenazas estadounidenses, pese a que se repiten constantemente, no asustan a los diplomáticos rusos, afirmó Peskov el 11 de enero después de que el NYT publicara su reportaje acerca de las posibles sanciones que EEUU impondrá a Rusia.Para Peskov, los informes recientes probablemente buscaban intimidar a Rusia de cara a la ronda de consultas en Ginebra. Consideró poco probable, sin embargo, que tales declaraciones causaran cualquier impacto en la delegación rusa."Sin embargo, esta es la realidad que tenemos que enfrentar, no vemos nada malo en eso", dijo el portavoz del Kremlin.

