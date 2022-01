https://mundo.sputniknews.com/20220112/los-5-besos-con-pelirrojos-mas-iconicos-de-la-historia-del-cine--videos-1120204032.html

Los 5 besos con pelirrojos más icónicos de la historia del cine | Videos

El 12 de enero es el Día Internacional de Besar a un Pelirrojo. Con motivo de esta curiosa fecha, te invitamos a recordar algunos de los besos icónicos de la... 12.01.2022, Sputnik Mundo

Por fin juntos en 'Harry Potter y las reliquias de la Muerte'Este ha sido tal vez uno de los besos más esperados por los fans de la legendaria saga de fantasía. En la última entrega de la franquicia, Ron Weasley (Rupert Grint) finalmente le dio un beso apasionado a Hermione Granger (Emma Watson).Pese a lo romántico de la escena, Watson calificó el momento de "horrible". Recordó que, si bien se suponía que tenía que ser un beso dramático, tanto su coprotagonista, como ella no paraban de reírse. Por su parte, Grint confesó que estaba a punto de desmayarse en pleno set de rodaje."¡Volando!" en 'Titanic'La escena en la que Jack lleva a Rose con los ojos cerrados a la proa de Titanic y la hace volar sobre la superficie del mar no puede dejar indiferente a nadie.En 2017, los espectadores de la cadena TLC calificaron el beso como el mejor de la historia del cine. La sensual escena incluso fue parodiada en varias ocasiones:Boca abajo en 'El Hombre Araña'El famoso beso invertido del Hombre Araña (Tobey Maguire) y Mary Jane (Kirsten Dunst) bajo la lluvia es, sin duda alguna, una de las escenas más sensuales en la historia de las películas de superhéroes.Pero, ¿sabías que Maguire casi se ahogó durante el rodaje de la escena? El coordinador de dobles de la cinta, Jeff Habberstad, recordó en una entrevista que si bien el agua caía en las fosas nasales del actor, no tuvo otra opción más que "fingir que era un momento agradable y dulce"."Big bada boom" en 'El quinto elemento'En esta escena de la película de culto de Luc Besson, la criatura más perfecta del universo, llamada Leeloo y encarnada por Milla Jovovich, pone su futurista pistola en la cabeza del taxista Korben Dallas (Bruce Willis), quien intentó besarla mientras estaba inconsciente luego de que cayera sobre su coche volador. Ya no parece un cuento de hadas, ¿verdad?Los espaguetis más deliciosos en 'La dama y el vagabundo'¿Quién no recuerda una de las escenas más hermosas de Disney, en la que los perros Reina y Golfo comparten un beso espontáneo durante una cena al aire libre, al son de una romántica canción italiana?En 2019, Disney lanzó una adaptación de La dama y el vagabundo protagonizada por los perros de verdad. Mira cómo luce la icónica escena en acción real:

