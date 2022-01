Dejan más narcomensajes en México para Cuauhtémoc Blanco: "Te vas a quedar sin alcaldes"

"A mí me dan risa las narcomantas, porque imagínate, dicen que me daban dinero hasta para comprar ropa. Ni que no tuviera dinero para comprarla. Son cosas que van a seguir pasando. Me van a seguir colocando mantas y no me preocupa. Es una guerra sucia, porque así se maneja la política aquí, pero no me voy a quedar callado", dijo el gobernador de Morelos en una entrevista con el periódico mexicano El Universal.