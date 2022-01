https://mundo.sputniknews.com/20220111/asesinan-en-su-domicilio-a-alcalde-en-el-centro-de-mexico-1120215379.html

Asesinan en su domicilio a alcalde en el centro de México

Asesinan en su domicilio a alcalde en el centro de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un grupo de tres hombres mató a balazos al alcalde del municipio indígena de Xoxocotla, Benjamín López Palacio, municipio del... 11.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-11T23:52+0000

2022-01-11T23:52+0000

2022-01-12T00:01+0000

américa latina

asesinato

morelos

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1093294052_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93547190cab4da1b31e27acc56830522.jpg

"Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López. Condeno este atroz crimen, llegaremos hasta las últimas consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia", escribió en su cuenta de Twitter el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.López Palacios fue asesinado de cuatro balazos en la cabeza en su domicilio cuando tenía apenas 11 días de haber asumido el cargo, según reportes de la policía.Testimonios de testigos indican que el asesinato fue perpetrado alrededor de las 15:35 locales (21:35 GMT) del martes por el grupo de hombres, quienes huyeron en un auto rojo sin placas de registro vehicular. Heredero de conflictoBenjamín era hermano de Juan Palacios, alcalde electo que falleció de un infarto después de ganar la elección.Los comicios se repitieron, su hermano fue elegido edil del municipio y fue ratificado por la asamblea comunal del pueblo para superar un conflicto legal durante la sucesión.Por otra parte, el gobernador de Morelos, exfutbolista del seleccionado nacional mexicano, ha aparecido en fotografías con delincuentes, difundidas en días recientes por el crimen organizado en pancartas.Esos letreros denuncian una supuesta traición y un presunto involucramiento en el asesinato de un activista que se oponía a la construcción de una planta generadora de energía, promovida por el Gobierno federal, que utiliza agua de arroyos comunitarios.En una entrevista con el periódico El Universal, Blanco dijo: "A mí me dan risa las narcomantas, porque imagínate, dicen que me daban dinero hasta para comprar ropa. Ni que no tuviera dinero para comprarla. Son cosas que van a seguir pasando".Declaró que esa campaña procede de "narcopolíticos que quieren desestabilizar al estado" y su gobierno."Me tomo fotos con quien sea", expresó.Los alcaldes mexicanos son blancos frecuentes del crimen organizado, como el eslabón más vulnerable del poder local, sometidos a chantajes, intimidaciones, amenazas de muerte y asesinatos.Con frecuencia son chantajeados con la disyuntiva de recibir "plata o plomo", es decir, sobornos o balazos.En 2021 fueron asesinados 16 alcaldes y en los comicios de junio de 2021, 39 candidatos a gobiernos municipales murieron en ataques del crimen organizado que disputa el control de rutas para el tráfico de drogas, armas y personas migrantes.

https://mundo.sputniknews.com/20211223/atacan-a-balazos-a-funcionaria-del-seguro-social-mexicano-1119684618.html

https://mundo.sputniknews.com/20211215/matan-a-balazos-a-la-actriz-mexicana-tania-mendoza-protagonista-de-la-mera-reina-del-sur-1119375037.html

morelos

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asesinato, morelos, méxico