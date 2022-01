https://mundo.sputniknews.com/20220112/alemania-no-descarta-el-bloqueo-de-telegram-si-no-cumple-con-su-legislacion-1120229562.html

Alemania no descarta el bloqueo de Telegram si no cumple con su legislación

Alemania no descarta el bloqueo de Telegram si no cumple con su legislación

BERLÍN (Sputnik) — El bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram en Alemania podría ser el último recurso si no se encuentra una solución... 12.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-12T13:28+0000

2022-01-12T13:28+0000

2022-01-12T13:28+0000

internacional

europa

alemania

redes sociales

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1114676225_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_29022230a52e189767f409108fe69185.jpg

El Gobierno alemán decidió endurecer la política relativa a Telegram tras la publicación de llamados a ataques contra varios representantes de las autoridades alemanas en esta red social.Además, la ministra explicó que si el Gobierno decide bloquear Telegram ahora, es posible que la situación se repita en el futuro con otro servicio.En este contexto, Faeser llamó a fomentar los esfuerzos jurídicos internacionales para resolver a nivel europeo problemas con Telegram, señalando que Berlín no podrá hacerlo solo.En los últimos meses Telegram ha tenido problemas con las autoridades alemanas, que exigen que la red social cumpla con la legislación nacional que prevé, entre otras cosas, la eliminación del contenido ilegal y la designación de una persona de contacto.El ministro de Justicia germano, Marco Buschmann, afirmó que las autoridades ya multaron a Telegram varias veces, pero no pueden enviarle notificaciones para cobrar los pagos porque la red social no tiene representante en Alemania.

https://mundo.sputniknews.com/20220105/usuarios-mexicanos-reportan-fallas-en-telmex-whatsapp-telegram-y-otros-servicios-1120034019.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, alemania, redes sociales, telegram