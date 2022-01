https://mundo.sputniknews.com/20220111/polemica-familiar-del-fiscal-mexicano-gertz-manero-llega-hasta-el-presidente-de-la-corte--video-1120196968.html

Polémica familiar del fiscal mexicano Gertz Manero llega hasta el presidente de la Corte | Video

Polémica familiar del fiscal mexicano Gertz Manero llega hasta el presidente de la Corte | Video

Los hijos de Alejandra Cuevas, cuñada del fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero, exigieron al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... 11.01.2022, Sputnik Mundo

Cuevas se encuentran presa en el penal de Santa Martha Acatitla y su madre, Laura Morán, cuenta con una orden de aprehensión por el presunto homicidio doloso de Federico Gertz, hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y esposo de Morán.Durante la inauguración del Ciclo Académico Primavera 2022 de la Universidad Iberoamericana, en la que participó Zaldívar, Ana Paola, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas reclamaron que la reclusión de su madre y denunciaron que el fiscal utiliza la justicia para venganzas personales."Ministro presidente, no permita que el fiscal Alejandro Gertz Manero, que fue cuñado de mi abuelo durante 52 años extermine el Poder Judicial y termine con el legado de todas las ministras y ministros por este poder absoluto que tiene el fiscal general de la República", declaró Gonzalo Castillo.Castillo agregó que la acusación es "insostenible" y cualquiera que revise el caso podrá darse cuenta de las irregularidades con las que en octubre de 2020 se inició la causa penal en contra de Laura Morán y Alejandra Cuevas.Ana Paola reclamó de frente al ministro presidente y se hincó varias veces para exigir la liberación de su madre.En respuesta, Arturo Zaldívar declaró que entiende el dolor y el sufrimiento de la familia, pero consideró que no es el foro para discutir un tema en revisión por la Corte.Sin embargo, les pidió un voto de confianza para que los ministros revisen el caso y tomen una decisión con base en lo que está registrados en los expedientes.En noviembre, la jueza Patricia Marcela Díaz determinó que el proceso penal que inició Gertz Manero en contra de Laura Morán y Alejandro Cuevas es inconstitucional y violatorio de derechos humanos, además de que no contaba con las pruebas suficientes y había declaraciones contradictorias.Aunque las sentencias de amparo 176/2021 y 177/2021 serían revisadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la SCJN decidió atraerlos para su revisión y, en su caso, ratificar el posicionamiento de la jueza Díaz Serda.

