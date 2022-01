https://mundo.sputniknews.com/20220107/fiscalia-mexicana-investiga-a-santiago-nieto-y-la-consejera-electoral-carla-humphrey-1120077532.html

Fiscalía mexicana investiga a Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey

Fiscalía mexicana investiga a Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y su... 07.01.2022, Sputnik Mundo

La investigación estaría centrada en el patrimonio del matrimonio, razón por la cual se solicitó información a la Secretaría de la Función Pública (SFP).En la solicitud de información difundida por Milenio Diario no se especifica qué delito se le imputaría a Nieto Castillo, aunque hace unas semanas se dio a conocer que la fiscalía mexicana indaga posibles actos de corrupción cometidos por el exfuncionario.Ni la consejera electoral ni su esposo se han pronunciado sobre esta nueva posible investigación, pero en su momento Santiago Nieto se dijo dispuesto a cooperar con las autoridades pues no tiene nada que ocultar.AMLO descarta conflictoCuestionado sobre la investigación de la fiscalía, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que no existe un conflicto interno y consideró que el tema puede tratarse de una cuestión de procedimientos que tiene que hacer la FGR.En ese sentido, López Obrador declaró que la investigación "no significa que el señalado sea el culpable" y reiteró que tiene plena confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero y también en Santiago Nieto, de quien dijo no cree que haya cometido algún acto indebido.

