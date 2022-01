https://mundo.sputniknews.com/20220111/corea-del-sur-urge-al-norte-a-retomar-el-dialogo-lo-antes-posible-1120175866.html

Corea del Sur urge al Norte a retomar el diálogo lo antes posible

SEÚL (Sputnik) — El Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur expresó su "fuerte pesar" por un nuevo ensayo de armas realizado por su vecino del Norte, al... 11.01.2022, Sputnik Mundo

Durante una reunión extraordinaria, los miembros permanentes del Consejo instaron a Corea del Norte a "retomar cuanto antes las negociaciones y el diálogo para satisfacer las expectativas de la comunidad internacional sobre la paz y la seguridad en la península", comunicó la oficina presidencial de Corea del Sur.El encuentro, que se prolongó por casi una hora, estuvo presidido por el asesor jefe de Seguridad Nacional, Suh Hoon, y contó con la participación del titular del Estado Mayor Conjunto, Won In-choul, el jefe del personal presidencial, You Young-min, el ministro de Exteriores, Chung Eui-yong, el titular de Unificación, Lee In-young, el ministro de Defensa, Suh Wook y otros funcionarios de alto rango.Corea del Norte lanzó este 11 de enero un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, conocido también como el mar del Este, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.Por el momento no se descarta que haya sido el ensayo de un misil balístico, lo que constituiría una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.La agencia de noticias nipona Kyodo comunicó, citando fuentes gubernamentales, que el proyectil cayó en el agua fuera de la zona económica exclusiva de Japón.Dicho lanzamiento es la segunda prueba del armamento realizada por Corea del Norte en lo que va del año.El pasado 5 de enero, el país realizó una prueba de misil supersónico que, según la Guardia Costera japonesa, también cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

