¿Con quién se reunió AMLO antes de dar positivo a COVID-19?

¿Con quién se reunió AMLO antes de dar positivo a COVID-19?

Previo a la confirmación de su segundo contagio de COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo contacto con algunos miembros de su... 11.01.2022, Sputnik Mundo

Durante la conferencia matutina encabezada por el titular de la Segob, López Hernández explicó que todas las reuniones en las que participó el mandatario este lunes se realizaron con buena ventilación y sana distancia.Adán Augusto López detalló que López Obrador se reunió prácticamente con los miembros del gabinete presentes en la conferencia matutina, incluido él.En la conferencia del 11 de enero participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la de Educación, Delfina Gómez; el de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y con el secretario técnico del Gabinete y coordinador general de Programas Integrales para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas.En la conferencia del día anterior, cuando ya presentaba síntomas, participó únicamente el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, aunque el mandatario sostuvo su habitual reunión con el Gabinete de Seguridad en el que participaron la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.Además, de acuerdo con un reporte de El Universal, el titular del Poder Ejecutivo recibió en Palacio Nacional al secretario del Bienestar, Javier May; al de la Función Pública, Roberto Salcedo; al de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, y al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.El titular de la Segob señaló que ninguno de los funcionarios que se ha reunido recientemente con el presidente ha presentado síntomas, por lo que no se han aislado ni tomado pruebas, aunque no descartó que, ante cualquier alerta, cada servidor público tomará las medidas preventivas correspondientes.Sobre si la familia del mandatario mexicano se encuentra aislada, el secretario de Gobernación reservó la información al tratarse de un tema privado; sin embargo, fue la escritora y esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien confirmó que ella y su hijo Jesús Ernesto también están aislados.

