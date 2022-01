https://mundo.sputniknews.com/20220110/presidente-de-kazajistan-guerrilleros-afganos-y-de-oriente-medio-implicados-en-agresion-en-el-pais-1120148586.html

Presidente de Kazajistán: guerrilleros afganos y de Oriente Medio implicados en agresión en el país

MOSCÚ (Sputnik) — Combatientes extranjeros, incluidos de Afganistán y Oriente Medio, participaron en la agresión contra Kazajistán, declaró el presidente... 10.01.2022, Sputnik Mundo

kazajistán

asia central

protestas en kazajistán (2022)

internacional

Se trata de un "acto de agresión contra Kazajistán bien organizado y preparado, con la participación de guer extranjeros principalmente de países centroasiáticos, incluido Afganistán. También había militantes de Oriente Medio", afirmó el mandatario citado en su sitio web.Agregó que con sus acciones, los agresores buscaron convertir Kazajistán en una zona de caos controlado con una posterior toma del poder.El presidente afirmó que no tiene dudas de que los desordenes en su país fueron un ataque terrorista.Además, el presidente kazajo informó que tuvo una conversación "productiva" con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.Señaló que el país se enfrentó a "un acto sin precedentes de agresión e injerencia", y que se adoptaron medidas urgentes para restablecer el orden constitucional y el estado de derecho.El mandatario subrayó que las autoridades kazajas no usaron la fuerza contra manifestantes pacíficos, y declaró que Kazajistán seguirá reforzando su cooperación con la Unión Europea.La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.A pesar de que una comisión gubernamental determinó después bajar los precios del combustible, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que se han saldado con decenas de muertos y más de mil heridos, entre ellos numerosos agentes del orden.Alrededor de 8.000 personas han sido detenidas hasta la fecha a raíz de los disturbios.El 5 de enero, el presidente kazajo aceptó la dimisión del Gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.Además, solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas de paz para hacer frente a la "amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo. La organización, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.Las autoridades kazajas decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de mañana.El 7 de enero, el presidente Tokaev dio a los cuerpos de seguridad la orden de disparar a matar contra los radicales violentos que se resisten a deponer las armas. Al mismo tiempo, el mandatario kazajo prometió presentar un plan de reformas en respuesta a las reivindicaciones de manifestantes pacíficos.

kazajistán

asia central

