Joaquín Reyes: "Claro que tengo miedo a perder la gracia, y llegará un momento en el que pasará"

Joaquín Reyes: "Claro que tengo miedo a perder la gracia, y llegará un momento en el que pasará"

Joaquín Reyes es uno de los cómicos más famosos y consagrados de España.

Joaquín Reyes quería ser ilustrador y por eso estudió Bellas Artes, aunque según reconoce en esta entrevista para Sin Tapujos, desde niño siempre había sido consciente de que sus "ocurrencias" absurdas y un tanto surrealistas "hacían gracia". Confiesa que solía utilizar esa faceta suya de "humor gañán" para salir de situaciones comprometidas en el colegio, tanto con sus profesores como con algún chico mayor que la tomaba con él."No entraba en mis planes dedicarme a la comedia, pero llegó Paramount a mi vida y fue una feliz casualidad", sostiene. Reyes comenzó a despuntar por sus imitaciones a personajes famosos en los sketches conocidos como Celebrities, donde parodia su vida siempre exagerando un acento manchego "de pueblo" propio de su tierra natal.Reyes, que lleva más de dos décadas haciendo reír, confiesa a Sputnik que en más de una ocasión ha sentido miedo a "perder la gracia" y a su público: "Siempre está ese temor a la página en blanco, a decepcionar o a pensar que lo mejor ya lo has hecho. Y llegará un momento en el que pasará y ya no se me ocurrirán cosas graciosas. Los cómicos envejecemos regulín regulán".Sobre el eterno debate de si hay límites al humor, el cómico sostiene que "se puede bromear con todo, la cuestión es el enfoque", y cree que la risa es una herramienta muy valiosa para unirnos como sociedad, aunque hay que abrazar los cambios generacionales: "Chistes de hace 20 años ya no nos hacen gracia y eso es bueno".El manchego acaba de publicar su primer libro, Subidón, en el que cuenta las aventuras de Emilio Escribano, un cómico del que asegura que no es su alter ego, aunque sí que se ha inspirado en vivencias personales para construir su relato. Reyes se declara un fan absoluto de la literatura rusa, especialmente de Dostoievski, al que considera un referente en su vida.Con lo que no se muestra tan convencido es con las redes sociales y su uso abusivo de hoy en día: "Creo que Instagram nos infantiliza y el mundo de las redes me parece muy frívolo. Tengo poca relación con ellas, de hola y adiós".

