https://mundo.sputniknews.com/20220107/reincendiar-de-fervor-chavista-al-estado-barinas-la-cuna-de-hugo-chavez-1120070991.html

"Reincendiar de fervor chavista" al estado Barinas, la cuna de Hugo Chávez

"Reincendiar de fervor chavista" al estado Barinas, la cuna de Hugo Chávez

La llama revolucionaria de Hugo Chávez continúa iluminando el corazón de los chavistas, que se congregaron por miles en el centro de la ciudad de Barinas para... 07.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-07T06:16+0000

2022-01-07T06:16+0000

2022-01-07T06:16+0000

américa latina

venezuela

hugo chávez

jorge arreaza

chavismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1120071210_0:0:3513:1977_1920x0_80_0_0_19e99a16f7cd0486e8e6f664bf758069.jpg

"La oposición no tiene credibilidad, son apátridas, se robaron los recursos del país; y nosotros no podemos permitir que la revolución que nos dejó Chávez, que el ideario del comandante, se pierda, incluso por personas afectas a la revolución. Acá, el 21 de noviembre pasado, hubo un 50% de abstención y eso lo vamos a cambiar el 9 de enero", afirmó, tajante, Walter Guevara, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al finalizar el cierre de campaña del candidato del oficialismo, Jorge Arreaza.El domingo 9 de enero, el estado natal de Hugo Chávez elige gobernador tras la anulación, en noviembre pasado, del escrutinio que daba ganador por un escaso margen al candidato opositor Freddy Superlano, denunciado por participar en actos de terrorismo, frente al candidato a la reelección por el chavismo, Argenis Chávez, hermano del líder venezolano.El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó nuevas elecciones y el gobierno de Nicolás Maduro eligió como candidato a Jorge Arreaza, quien tiene experiencia ejecutiva como canciller, vicepresidente y ministro durante varios años."La derecha no va a gobernar Barinas; a partir del 9 de enero, Barinas tendrá en Jorge Arreaza, el gobernador revolucionario, antiimperialista, socialista y profundamente chavista", dijo desde la tarima el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, al anunciar al candidato durante el multitudinario cierre de campaña.El dirigente chavista aseguró que luego de los comicios vendrá una etapa "que pasa necesariamente por la revisión, por el cambio de todo lo que haya que cambiar", un mensaje que estuvo a tono con la autocrítica que el propio candidato ha repetido durante la campaña, al rescatar las 3R del chavismo: revisión, rectificación y reimpulso.Recuperar el voto chavista"En las elecciones de noviembre no nos fue bien por varias razones; el pueblo estuvo muy desatendido y las necesidades de nuestro pueblo son muchas", explica a Sputnik Yulexis Romero, militante de base del PSUV en el estado Barinas.Esta militante popular coincide en que una parte importante del pueblo chavista se abstuvo, y que la llegada de Jorge Arreaza al frente del estado podría cambiar el domingo próximo la posición del chavismo disidente que decidió no participar para castigar a los liderazgos locales.Llegado desde Caracas para participar de la campaña electoral, el presidente del Sindicato Nacional de Motorizados y Motorizadas de Venezuela y diputado nacional, Maikel Sánchez, encabezó una caravana junto al candidato Arreaza.Para Sánchez, los comicios en Barinas no significan solamente una elección local. “Yo vengo porque creo que hoy aquí se está jugando la patria; estamos llenos de dolor, de nostalgia, de sentimiento por Chávez. Pero venimos a acompañar a Arreaza con nuestros caballos de hierro, porque es un hombre que ha estado junto a Chávez en las últimas horas, un hombre que ha estado en las batallas más fuertes, y aquí se juega una de esas batallas por la patria”, le manifestó a Sputnik este dirigente popular.La identidad del chavismoEl candidato del oficialismo llegó a la tarima ubicada en una ancha avenida de la ciudad de Barinas en la cabina de una camioneta, luego de unos kilómetros de caravana. A su paso, fue recogiendo apretones de manos y abrazos del pueblo barinés, que lo reconoce como un hombre cercano a Chávez, y también como un funcionario con grandes aptitudes, que se batió en escenarios complejos y que puede llevar adelante una renovación en la manera de gobernar el estado.Arreaza perfila su discurso de cierre de campaña en la recuperación de la identidad chavista, y acompañado de las hijas del fallecido expresidente Hugo Chávez, propone "reincendiar de fervor chavista al estado Barinas"; pero antes se pregunta: "¿qué es ser chavista?"Para Arreaza ser chavista está íntimamente ligado a las causas humanistas, a los anhelos de solidaridad y amor al prójimo, y también a valores que hoy tienen un fuerte eco en el pueblo de Venezuela, luego de años de crisis económica, como la honestidad."Ser chavista es no ser corrupto, es entender que las soluciones no están allí en una empresa o en una asesoría, sino que las soluciones están en el barrio, en el campo, en el caserío, donde vive el pueblo, donde sufre el pueblo, donde llora el pueblo, donde ríe el pueblo; eso es ser chavista, un privilegio, y no es sólo una ideología, es un sentimiento", indicó.El candidato propone la recuperación de la economía del estado, afectada tras largos años de crisis y bloqueo económico, en la acción conjunta con las comunidades organizadas, esto también define al chavismo, asegura."Queremos construir con ustedes una Barinas que sea el estado de mayor producción agrícola y agroindustrial de Venezuela; una Barinas que sea el estado que le dé a los llanos el motor productivo, y que haga que más nunca ningún país en el mundo sea capaz de dejarnos sin alimentos", concluyó el candidato del PSUV.Con la repetición de los comicios en Barinas culmina el proceso electoral de noviembre de 2021, cuando el oficialismo se alzó con la mayoría de las gobernaciones y alcaldías. Al igual que en esa jornada, el domingo próximo la oposición participará con varios aspirantes, entre los que resaltan el candidato de la ultraderechista Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido; y Claudio Fermín, apoyado por los sectores de oposición que mantienen diálogo con el gobierno y que poseen una modesta representación parlamentaria.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

venezuela, hugo chávez, jorge arreaza, chavismo