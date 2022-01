Putin sostiene conversaciones con Tokáev y los colegas de los países de la OTSC

https://mundo.sputniknews.com/20220107/putin-sostiene-conversaciones-con-tokaev-y-los-colegas-de-los-paises-de-la-otsc-1120080317.html

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo conversaciones telefónicas con los colegas de otros países miembros de la Organización del... 07.01.2022, Sputnik Mundo

Señaló que las conversaciones se centraron en la situación en Kazajistán.El portavoz también relató que Putin "conversó reiteradamente con el presidente kazajo, Kasim-Zhomart Tokáev"."Los mandatarios examinaron la situación en Kazajistán y debatieron sobre las acciones conjuntas en el marco del mandato de la OTSC para combatir al terrorismo internacional, resguardar el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos de Kazajistán", destacó el representante del Kremlin.Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, mantiene contactos permanentes con su homólogo de Kazajistán, comunicó la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia.Agrega que en lo referente al traslado de las fuerzas de paz a Kazajistán y la propia operación de mantenimiento de paz, siempre se logra el consentimiento de los colegas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).La OTSC aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.Una comisión gubernamental determinó dos días después bajar los precios del combustible. Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que hasta el momento han dejado decenas de muertos y centenares de heridos.Al menos 18 agentes de seguridad perdieron la vida y 748 sufrieron lesiones en los disturbios, según el Ministerio del Interior kazajo. En los enfrentamientos con las fuerzas del orden fueron eliminadas 26 personas y otras tantas resultaron heridas, de acuerdo con el balance de última hora.El mandatario kazajo, Kasim-Zhomart Tokáev, aceptó el 5 de enero la dimisión del gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de seguridad nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.Tokáev afirmó que las protestas fueron orquestadas por un grupo de instigadores, cuya identidad no desveló, y solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas de paz para hacer frente a "la amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo.La OTSC respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.Las autoridades kazajas decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de mañana.La Cámara de Empresarios kazaja (Atameken) estimó en más de 44.000 millones de tenges, o unos 100 millones de dólares, el daño ocasionado por los disturbios a la economía nacional. El grueso de esta suma (43.500 millones de tenges) corresponde a los destrozos que ha sufrido la antigua capital del país, Almaty.

