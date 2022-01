https://mundo.sputniknews.com/20220107/eeuu-asegura-que-aplicara-sanciones-a-rusia-si-hay-una-incursion-en-ucrania-1120097586.html

EEUU asegura que aplicará sanciones a Rusia si hay una incursión en Ucrania

EEUU asegura que aplicará sanciones a Rusia si hay una incursión en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU quiere estar preparado junto a sus aliados y socios para imponer sanciones a Rusia desde el momento en que haya un aumento de las... 07.01.2022, Sputnik Mundo

"Hemos estado haciendo consultas con nuestros aliados y socios sobre nuestra parte de la política destinada a la disuasión. Por el momento pretendemos tener un paquete común de sanciones para disuadir [a Rusia]. Pero también queremos estar preparados por si Rusia invade Ucrania para estar listos desde el día uno para que ese paquete de sanciones entre en vigor", dijo el funcionario en rueda de prensa. Además, el funcionario añadió que EEUU proporcionará más ayuda en materia de seguridad a Ucrania en caso de que la situación con Rusia se agrave."En caso de que Rusia siga invadiendo Ucrania, proporcionaremos material defensivo adicional a los ucranianos por encima de lo que ya estamos brindando", aseguró.Tropas en Europa del EsteLa información de que EEUU está dispuesto a discutir con Rusia la posibilidad de reducir el número de sus tropas en Europa del Este no es correcta, añadió el funcionario del Departamento de Estado.El 7 de enero los medios de comunicación estadounidenses informaron de que el Gobierno de Joe Biden está dispuesto a proponer en la próxima reunión bilateral con Rusia la posibilidad de reducir el número de sus tropas en Europa del Este.OTANEEUU considera "problemático" el llamado de Rusia a retirar el arsenal nuclear que tiene desplegado en países europeos aliados y la OTAN va a seguir siendo un aliado nuclear de Washington mientras existan armas nucleares, dijo el funcionario del Departamento de Estado."Rusia ha pedido repetidas veces a EEUU que retire el arsenal nuclear que tiene en territorio aliado. No es un pedido que no hayamos escuchado antes. Pero le hemos dejado claro a Rusia en el pasado que eso es problemático para EEUU y hemos reafirmado que mientras existan armas nucleares, la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) va a continuar siendo una alianza nuclear", afirmó el funcionario.

