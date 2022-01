https://mundo.sputniknews.com/20220106/moscu-los-hechos-en-kazajistan-son-originados-en-el-extranjero-para-socavar-la-seguridad-1120047591.html

Moscú: los hechos en Kazajistán son originados en el extranjero para socavar la seguridad

Moscú: los hechos en Kazajistán son originados en el extranjero para socavar la seguridad

06.01.2022

"Consideramos que los recientes sucesos ocurridos en un país amigo son un intento de conspiración originado en el extranjero de utilizar grupos de personas armadas y entrenadas para socavar por la fuerza la seguridad y la integridad del Estado", decía un comunicado de la portavoz María Zajárova.El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señaló que Moscú está interesada en el restablecimiento de la vida normal en Kazajistán lo antes posible.Las protestas estallaron el 2 de enero en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, en el oeste de Kazajistán, por el aumento del precio del gas licuado de petróleo (GLP).Una comisión gubernamental determinó dos días después disminuir los precios del combustible. Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas de país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios.El presidente del país, Kasim-Zhomart Tokáev, denunció que las protestas fueron orquestadas por un grupo de instigadores, aunque no reveló su identidad.El Consejo de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) decidió enviar las fuerzas de la paz a Kazajistán en respuesta a la solicitud del presidente kazajo.Ante los actos de violencia, las autoridades decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana.

