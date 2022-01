https://mundo.sputniknews.com/20220106/caso-novak-djokovic-podra-el-tenista-participar-el-abierto-de-australia-1120058350.html

Caso Novak Djokovic: ¿podrá el tenista participar el Abierto de Australia?

Caso Novak Djokovic: ¿podrá el tenista participar el Abierto de Australia?

El tenista serbio Novak Djokovic sigue con su lucha para poder participar en el Abierto de Australia sin vacunarse contra COVID-19, a pesar de la negativa de... 06.01.2022, Sputnik Mundo

Este 5 de enero, las autoridades migratorias australianas revocaron la visa del atleta, luego de considerar que no era el documento correcto para entrar a Melbourne.Aparentemente, todo se habría tratado de un error por parte del equipo del tenista, aunque fuentes afirman que el rechazo se dio porque se consideró que Djokovic no demostró que cumple con los requisitos médicos mínimos de entrada.Por ello, el multipremiado deportista permanecerá recluido en el Park Hotel (en el que se hospedan viajeros con problemas migratorios) mientras sus abogados hacen todo lo posible para que pueda ingresar de manera oficial a Australia.No obstante, será hasta el lunes 10 de enero cuando una corte federal determine si ratifica la decisión de las Fuerzas Migratorias Australianas de revocar la visa de Djokovic o le permite la entrada, sin necesidad de que se vacune.La decisión del gobierno de Australia ha sido celebrada por quienes consideran injusto que al tenista no se le exija la vacunación contra COVID-19, pero también criticada por los seguidores del tenista.Al respecto, la madre del tenista, Dijana Djokovic, acusó a las autoridades australianas de tratar a su hijo como un prisionero, luego de que permaneció más de ocho horas detenido en las oficinas migratorias del aeropuerto de Melbourne."Me siento terrible desde ayer, las últimas 24 horas lo han mantenido como un prisionero. No es justo. No es humano", afirmó Dijana en declaraciones para la CNN.Por su parte, el tenista Rafael Nodal lamentó la situación por la que atraviesa Djokovic, pero recordó que él sabía de los requerimientos y debe asumir las consecuencias de las decisiones que toma."Él toma sus propias decisiones, y todos son libres de tomar sus propias decisiones, pero algunas tienen consecuencias", declaró Nadal reporteros en Melbourne.

