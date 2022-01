https://mundo.sputniknews.com/20220105/estamos-confiados-en-que-respetaran-la-soberania-dice-amlo-sobre-la-presencia-de-la-dea-en-mexico-1120022675.html

"Estamos confiados en que respetarán la soberanía", dice AMLO sobre la presencia de la DEA en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el Gobierno del país no tiene conocimiento de que la Administración de Control de Drogas​ de... 05.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-05T14:40+0000

américa latina

eeuu

andrés manuel lópez obrador

dea

méxico

López Obrador se dijo confiado en que la DEA y Estados Unidos respetan la soberanía del país."Estamos contentos. Si me preguntas si confiamos, diría que sí, en que no van a cometerse actos ilegales, ilícitos o que afecten nuestra soberanía", sentenció.El presidente de México indicó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha sido un gran conducto para estrechar los lazos con el país vecino y destacó su origen mexicano. "Una de sus virtudes es que es de origen mexicano y la sangre llama", aseveró el morenista. Recordó que hace dos años se reguló la presencia de agentes de la Administración para el Control de Drogas porque el marco normativo anterior no se estaba respetando.

eeuu

méxico

