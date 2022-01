Anya Taylor-Joy regresó a Buenos Aires y desató una locura | Fotos

https://mundo.sputniknews.com/20220104/anya-taylor-joy-regreso-a-buenos-aires-y-desato-una-locura--fotos-1120003913.html

Tras lo que para unos había sido un desplante a los argentinos, la actriz sí visitó Buenos Aires y no eludió a los fanáticos que quisieron saludarla. La joven... 04.01.2022, Sputnik Mundo

Apenas una semana le bastó a la actriz Anya Taylor-Joy para convertirse en la estrella del verano en el Río de la Plata. Luego de fotografiarse en las playas uruguayas de Punta del Este, la protagonista de la exitosa serie Gambito de Dama sí desembarcó en Buenos Aires para atender la excitación de los fanáticos argentinos que reclamaban su presencia en la ciudad en la que vivió durante su infancia.Y la actriz supo contentar a los argentinos desde el primer momento en que pisó Buenos Aires, con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram."Esta foto fue sacada minutos después de llegar a Buenos Aires por primera vez en tres años. No podía parar de llorar de la emoción. Esperemos que este año sea uno que nos deja unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto", escribió junto a una fotografía suya con lágrimas en los ojos.Según los registros de los fanáticos, la actriz llegó a Buenos Aires el 28 de diciembre para pasar fin de año en la capital argentina.Una de sus primeras paradas fue el bar La Rambla, ubicado en el distinguido barrio porteño de Recoleta. Allí, la actriz accedió a tomarse fotografías con quienes se lo pidieron. Entre ellos estuvo el diseñador argentino Laurencio Adot, quien se animó a acercarse a la artista para inmortalizar el momento.Lejos de moverse apartada de la gente, la actriz no tuvo problemas en caminar por las calles de Buenos Aires. Así se cruzó con dos fanáticas que no pudieron ocultar su sorpresa al toparse con la celebridad.La gratitud de las fans fue tanta que mientras una le regaló un anillo, otra entregó un colgante con un cuarzo. La actriz agradeció a ambas a través de una historia de Instagram con un argentinísimo "gracias, chicas".La gastronomía parece haber sido uno de los placeres preferidos de la actriz durante su estadía. El día antes de irse, compartió una cena junto a su padre, Dennis Taylor, de origen argentino y escocés que supo competir en carreras acuáticas en Argentina durante la década de 1980. Anya también compartió la comida con su novio, Malcom McRae, músico y actor estadounidense.La última parada de la pareja registrada por los fanáticos fue el 3 de enero en el aeropuerto de Ezeiza, cuando ambos abandonaron el país.Hacer una fila con maletas y guitarras al hombro podría ser algo de lo más cotidiano para quienes tienen que viajar pero se convierte en toda una postal cuando se trata de celebridades.

