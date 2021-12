https://mundo.sputniknews.com/20211224/anya-taylor-joy-elige-pasar-las-fiestas-en-uruguay-y-desata-la-bronca-argentina-1119705352.html

El vínculo de la actriz Anya Taylor-Joy con Argentina le permitió ganarse un lugar destacado en el corazón de los argentinos. Es que si bien nació en Miami, la actriz pasó su infancia en Argentina y no oculta su identificación con el país sudamericano, al punto de hablar a la perfección el castellano con un inconfundible acento de Buenos Aires.Por eso, la posibilidad de que la protagonista de la exitosa serie Gambito de Dama vuelva a la capital argentina para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo desató la locura de sus fanáticos argentinos. Esperanzados en que podrían, quizás, cruzarla haciendo compras de último momento o disfrutando los atractivos de la calurosa Buenos Aires, los internautas se lanzaron a intentar corroborar que la famosa efectivamente estaba en la ciudad.Las redes sociales de la artista no ayudaron. La actriz solo colocó publicaciones referidas a su trabajo y no hubo pistas sobre su paradero real.La expectativa de los fanáticos se truncó cuando una publicación en Instagram reveló la verdad. La Esteña, una tienda ubicada en el balneario uruguayo José Ignacio, publicó una fotografía en la que la célebre actriz posa sonriendo junto a las empleadas de la tienda."Esta reina nos visitó hoy", compartió la tienda uruguaya, aclarando en uno de los comentarios que la visita se había dado el 23 de diciembre.Para algunos internautas argentinos, saber que su actriz favorita había preferido pasar las fiestas en Uruguay y no en Argentina tuvo algo de decepción.Aunque fuera en tono humorístico, dejaron ver que hubieran preferido que la celebridad escogiera el país de su infancia para el brindis de Navidad.El episodio también revivió un reproche del pasado: al parecer la actriz no se acordó de la Selección Argentina de fútbol cuando ganó la Copa América de 2021.Otros optaron por la más sincera desazón. Es que, son los propios argentinos los que suelen preferir las playas uruguayas durante el verano austral.Tratando de poner paños fríos, una tuitera admitió una actitud "tóxica" de los argentinos.Los propios uruguayos también tuvieron algo que decir: cuestionaron a la actriz por preferir José Ignacio, un exclusivo balneario al que acuden los argentinos más encumbrados, en lugar de conocer otros destinos del pequeño país sudamericano.Quizás nada de esto importe a Taylor-Joy, que parece divertirse y estar a gusto pasando las fiestas en el caluroso verano del hemisferio sur.

