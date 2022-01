https://mundo.sputniknews.com/20220103/ya-puedes-tener-tu-auto-volador-sin-licencia-especial-de-piloto-1119964528.html

Ya puedes tener tu auto volador sin licencia especial de piloto

Ya puedes tener tu auto volador sin licencia especial de piloto

Una empresa sueca está fabricando vehículos aéreos con motores eléctricos, los cuales ya están disponibles para el público. Su uso es enteramente recreativo y... 03.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-03T17:48+0000

2022-01-03T17:48+0000

2022-01-03T17:48+0000

tecnología

automóviles

⚙️ motor

automóviles voladores

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1119964425_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_00a1f433947eb1c18a131fec0a0b9433.jpg

El Jetson ONE es un avión de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) totalmente eléctrico y ultraligero, está fabricado en aluminio y fibra de carbono, y es propulsado por ocho potentes motores eléctricos.El primer prototipo fabricado por la empresa Jetson se desarrolló en el año 2017 y, luego de completar con éxito muchos vuelos de prueba, en febrero de 2018 se realizó el primero con tripulación. Una vez superados todos los ensayos, se inició el desarrollo de la segunda generación, el Jetson ONE, que se concluyó en agosto de 2020.Entre las características de seguridad de la aeronave incluyen un diseño de celda Spaceframe (malla espacial) inspirado en los autos de carrera, una computadora de vuelo triple con capacidad para seguir volando si un motor falla, un paracaídas balístico con tiempo de despliegue rápido y sensores Lidar (una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de coordenadas tridimensionales).Posee además funciones de suspensión de emergencia y suspensión de manos libres, protectores de hélice y un asiento con arnés. Todo en un kit parcialmente ensamblado que debemos armar en casa con instrucciones detalladas.Sus especificaciones técnicas son:Según se puede apreciar en la página de la compañía, para el 2022 planean producir 12 unidades del Jetson ONE, y todas están reservadas. Sin embargo, ya están aceptando pedidos para entregas en el año 2023.

https://mundo.sputniknews.com/20201030/las-ciudades-se-asoman-al-futuro-el-taxi-aereo-aterriza-en-sevilla--fotos-videos-1093288240.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

automóviles, ⚙️ motor, automóviles voladores