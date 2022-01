https://mundo.sputniknews.com/20220103/jefe-de-onu-apoya-el-compromiso-de-los-miembros-permanentes-de-prevenir-la-guerra-nuclear-1119972498.html

Jefe de ONU apoya el compromiso de los miembros permanentes de prevenir la guerra nuclear

Jefe de ONU apoya el compromiso de los miembros permanentes de prevenir la guerra nuclear

ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, apoya el compromiso de los cinco estados miembros...

"El secretario general celebra la declaración conjunta de los estados poseedores de armas nucleares sobre la prevención de la guerra nuclear. Se siente motivado por el compromiso de los estados poseedores de armas nucleares de adoptar medidas para prevenir una guerra nuclear, en consonancia con su llamamiento de larga data al diálogo y la cooperación con este fin", afirmó Dujarric.China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos dijeron en la declaración conjunta que se comprometen a impedir una guerra nuclear.Asimismo, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Abdulla Shahid, acogió con satisfacción una declaración emitida por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que afirma que la guerra nuclear no se puede ganar, dijo a Sputnik su portavoz Paulina Kubiak.Los líderes del quinteto instaron también a prevenir la proliferación de las armas nucleares, subrayando que deben servir solo para fines defensivos.China, Rusia, Reino Unido, EEUU y Francia reiteraron su compromiso con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y llamaron a evitar una carrera armamentista nuclear.Los cinco estados enfatizaron que las armas nucleares que poseen no están dirigidas contra terceros países.

