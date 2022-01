https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-y-china-se-comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-1119956220.html

Rusia, EEUU, Reino Unido, Francia y China se comprometen a impedir una guerra nuclear

MOSCÚ (Sputnik) — Las cinco potencias nucleares (Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China) instaron a impedir que se desate una guerra nuclear en... 03.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-03T14:05+0000

2022-01-03T14:05+0000

2022-01-03T14:18+0000

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108503/59/1085035931_908:1438:4836:3648_1920x0_80_0_0_82e3135dbb9b5d7412c269a79f4df009.jpg

Las potencias nucleares declaran que "no puede haber ganadores en una guerra nuclear que jamás debe desatarse".Los líderes del quinteto instaron también a prevenir la proliferación de las armas nucleares, subrayando que deben servir solo para fines defensivos.China, Rusia, Reino Unido, EEUU y Francia reiteran su compromiso con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y llamaron a evitar una carrera armamentista nuclear. Los cinco Estados enfatizaron que las armas nucleares que poseen no están dirigidas contra terceros países.Pekín, Moscú, Londres, Washington y París reiteran su intención de buscar enfoques diplomáticos bilaterales y multilaterales para "evitar una confrontación militar, mejorar la estabilidad y la previsibilidad, mejorar el entendimiento y la confianza mutuos y prevenir una carrera de armamentos que no beneficia a nadie y se convierte en una amenaza para todos.""Estamos decididos a entablar un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo y el reconocimiento de los intereses y preocupaciones de cada uno en materia de seguridad", indica la declaración.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, destacó que es necesario celebrar una cumbre del las cinco potencias nucleares, propuesta por Moscú, pese a la declaración publicada este 3 de enero."La declaración de los líderes del 'quinteto nuclear' no excluye que la cumbre de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sea todavía necesaria", afirmó Peskov a Sputnik.

2022

Noticias

