Calzones amarillos: el agüero que impulsa las ventas cada fin de año en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Cada fin de año, las bodegas y tiendas en Colombia se llenan de ropa interior de color amarillo: el agüero que, según la creencia popular... 03.01.2022, Sputnik Mundo

Tanto vendedores de negocios estables como sus pares ambulantes lo saben: los locales de ropa interior reservan su sección para el color alegre, mientras que los carritos de calzones que andan por el populoso sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, los cuelgan, bien vistosos, cual mástil en barco velero."Los amarillos no se venden en épocas normales, pero en época de diciembre, sí", confiesa María López, una vendedora del local Lili Pink, en el centro de la capital colombiana.La costumbre atrae las ventas."Es una tradición de muchos años. Los amarillos traen suerte. Ahora tenemos una sección también de rojos, para el amor", explica López, con una gran sonrisa, a Sputnik.Algunos ni saben por qué los usan. El peso de hacer lo mismo cada año puede más que cualquier explicación lógica, como lo reconoce Yolanda Pérez, clienta de esa tienda, mientras compra su combo de lencería amarilla y roja."Yo me los pongo, pero no le pongo atención al porqué, porque no quiero esclavizarme por eso. Pero lo hago por si de pronto [funciona]", relata.Vestida con un traje elegante y tacones, la mujer no puede, sin embargo, resistirse a buscar más razones para justificar la compra."Es el único agüero que tengo. Antes usaba solo el amarillo, pero ahora dicen que rojo también, entonces como estamos todos en desamor, vamos a ponérnoslos", dice jocosamente.Sinónimo de vitalidad, alegría o prosperidad, el amarillo, incluso desde la propia bandera del país, evoca el oro. En el pabellón nacional este color ocupa más espacio que el azul y el rojo, que complementan el tricolor representativo de Colombia."El amarillo en esta cultura se asocia con el oro y la prosperidad. Hay un énfasis en él por el tema de la abundancia y el dinero", cuenta la socióloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Paloma Bahamón.Igualmente, el hecho de que se use en algo tan privado representa "un llamado a lo bueno, que empieza desde la parte más íntima", añade.La influencia de la sociedad hace que haya personas que, como Yolanda, cumplan con la superstición amarilla, sin estar seguras de lo que significa."Si hay un hábito que se vuelve normal, frecuente, es muy susceptible de que se convierta en "ley". Los rituales son perpetuadores de momentos de la cultura", puntualiza Bahamón.Precios carosPero la tradición no siempre prevalece, detallan otros vendedores a esta agencia.Es el caso de varios dueños de carritos ambulantes, que se quejan de las pocas ventas de diciembre, ante la subida de precios de las prendas.Estuvo "dura la venta porque estaban muy caros. A más del doble de lo que costaban antes", comenta Elvira, quien ubica su punto de venta en San Victorino, referente comercial de Bogotá en temporada alta.En 2020, detalla, "podía venderlos en 5.000 pesos (1,22 dólares al cambio actual)", mientras que, hasta el último día de 2021, el precio mínimo era de 8.000 pesos (1,96 dólares)."La gente los busca, pero este año, como todo está caro, ya ni hay. En las bodegas ya no hay", se queja la vendedora.Algo en lo que coincide su colega, Rosalba, también trabajadora del sector, y quien, como ella, prefiere omitir su apellido."Aunque el buen colombiano deja todo para lo último, la gente está comprando muy poco. La "plata" está muy desvalorizada", se lamenta.Según el estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), la inflación anual que Colombia registró en noviembre de 2021 fue de 5,26%, mientras que la mensual respecto a octubre fue de 0,50 puntos porcentuales.Las costumbres tal vez no vencieron las condiciones de un país que tenía un salario mínimo equivalente a 223,50 dólares estadounidenses en 2021, y al menos 21 millones de personas en la pobreza en 2020, según el propio DANE.Pero en vísperas de Año Nuevo las tiendas destinan sagradamente su espacio a la línea de ropa amarilla, tanto para hombre como para mujer, por si alguien como Yolanda sigue invirtiéndole, pese a todo, y por si acaso.

