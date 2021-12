https://mundo.sputniknews.com/20211223/cual-es-la-musica-que-escuchan-los-colombianos-en-navidad-y-fin-de-ano-1119645472.html

¿Cuál es la música que escuchan los colombianos en Navidad y Fin de Año?

¿Cuál es la música que escuchan los colombianos en Navidad y Fin de Año?

Los géneros musicales de las canciones emblemáticas de la celebración de la Navidad y el Fin de Año en Colombia van desde la salsa hasta el vallenato

La Navidad y las festividades de Fin de Año en Colombia, como en muchas otras partes del mundo, tienen un fuerte componente nostálgico. Las familias se reúnen alrededor de varias tradiciones, como lo es la Novena de Aguinaldos —en la que a la par de comida típica y cánticos navideños, se recuerdan los momentos previos al nacimiento de Jesús—, y para la Nochebuena, el licor y la música se unen a la celebración.Y es precisamente la música una parte fundamental de la reunión familiar, pues, la vasta geografía colombiana permite que en un solo territorio confluya una variedad de tradiciones y prácticas culturales, que por momentos da la sensación de que existen varios países en uno.¿Qué escuchan los colombianos en Navidad y Fin de Año? La lista es extensa y depende de la zona del país de la que se hable. Si bien, hay elementos que se comparten, también es cierto que son amplias las diferencias musicales entre la región Andina (centro del país) y el Caribe, por ejemplo, que van desde la cumbia, la guaracha, la salsa y la música popular regional.La Navidad en el CaribeSegún cuenta Eduardo Polanco, quien fue director durante siete años del programa música Encanto Caribe, de la emisora de la Universidad de Cartagena, una de las canciones más emblemáticas de la Navidad en el Caribe se titula 24 de diciembre, de la autoría de Lisandro Meza, un cantautor nacido en 1937 en el municipio de Los Palmitos, departamento de Sucre (norte)."Es una canción muy popular y siempre suena en la radio antes de llegar la hora pico de la Navidad. Es una canción muy triste, tiene dentro mucha nostalgia, pero es de consumo masivo en las casas y emisoras de la región", dice Polanco.En ese sentido, también destaca dos álbumes de los artistas Ricardo Ray —nacido en Nueva York en 1945— y Bobby Cruz —nacido en Puerto Rico en 1937—, que son En Fiesta Navideña y Felices Pascuas."Estas canciones siguen siendo clásicas. Suenan desde principios de diciembre hasta el 6 de enero, cuando es la celebración de los Reyes Magos. Se ponían en los picós —de pick up o sistemas de sonidos populares— y en los clubes sociales.Sobre el Caribe también habla Carlos Mario Mojica, selector, curador e investigador musical radicado en Barranquilla y quien comparte sus conocimientos musicales en la cuenta de Instagram @Don_Alirio."Para Navidad, hay un tema emblemático que es Las Cuatro Fiestas, de Adolfo Echeverría y Nury Borrás. También se puede contar Amerindio, del Joe Arroyo, o Alma Navideña, de Fruko y sus Tesos. En el Caribe, las canciones de Fin de Año se mueven alrededor de la guaracha y el sonido afroantillano", comenta Mojica.La influencia de VenezuelaTambién es claro que muchas de las canciones de Navidad y Año Nuevo que suenan en Colombia tienen su origen en Venezuela. Tal es el caso de la canción Año Nuevo, de autoría de Billo’s Caracas Boys, una orquesta tradicional venezolana fundada por el dominicano Luis María Frómeta que encontró en Colombia una de las mayores acogidas para su música.Incluso, habla de diferentes versiones de canciones que suenan de acuerdo con la región. "En la zona cafetera suena Cinco pa las 12, cantada por Néstor Zavarce, mientras que en el Caribe suena la versión de Aníbal Velásquez", señala Monsalve.Aníbal Velásquez, de 85 años, nació en Barranquilla (norte) y es un reconocido músico del folclor y la música vallenata, en donde tiene mucho protagonismo el acordeón y, en gran parte, las letras costumbristas.Mientras que Zavarce nació en 1936 en la península de Paraguaná, Venezuela, y murió en Caracas en 2010. En 1963 grabó la canción Faltan cinco pa las 12, de autoría del compositor Oswaldo Oropeza. La versión de Zavarce es mucho más sobria que la de Velásquez, que está enmarcada en los sonidos del acordeón. "Es una versión guarachera, mucho más veloz", agrega Monsalve.En Bogotá y la zona central, es más común escuchar canciones del venezolano Pastor López o de Rodolfo Aicardi, nacido en el departamento de Sucre (norte de Colombia), pero cuya música tuvo un fuerte arraigo en el centro de Colombia.El Fin de Año en Medellín y el Eje CafeteroLa salsa tiene una importante influencia a la hora de despedir el año en Colombia. Canciones entonadas por Héctor Lavoe y Willie Colón, Richie Ray y Bobby Cruz o la Sonora Matancera se consolidaron como las más escuchadas durante estas épocas. Y si bien es posible que se escuche en el interior del país, no tienen la misma cualidad de himno que podrían tener en el Caribe."En Medellín, el Eje Cafetero y otros lugares del interior no se escucha mucha salsa navideña. Allí se invade el ambiente con la música parrandera paisa. Algo parecido ocurre en el Pacífico (occidente de Colombia), en donde se escuchan versiones de villancicos en clave de marimba de chonta", señala el jefe de la Radio Nacional. La marimba de chonta, hecha con palma de chonta y guadua, es uno de los instrumentos característicos de la música en el Pacífico colombiano.En el extremo oriental del país, donde están las ciudades como Cúcuta o Bucaramanga, también existe una amplia influencia de la música vallenata por su cercanía con regiones del Caribe. Allí es común escuchar canciones navideñas entonadas por artistas vallenatos, como Diomedes Díaz, uno de los más importantes artistas de ese género en Colombia.En Cali, ciudad ubicada en el suroccidente del país, sucede algo particular. Su fiesta más importante (Feria de Cali) se inicia el 25 de diciembre, es decir, coincide con las festividades navideñas, por lo que la música que se comparte por estas fechas está relacionada con esa celebración popular. Temas de salsa muy ligados a la ciudad, como Cali Pachanguero, del Grupo Niche, también son, sin duda, los temas clásicos del Fin de Año.Época de nostalgiaLa lista de canciones es larga y sería muy difícil establecer una playlist con las canciones más importantes en esta época del año para los colombianos, sin embargo, algo que tiene en común toda la música que se escucha en Navidad y Fin de Año es el elemento nostalgia. La mayoría de canciones que hacen parte de la celebración tienen más de 35 años y ha sido muy poca la renovación.Para los expertos consultados, no hay dudas de que la añoranza de los tiempos anteriores es la invitada principal en las fiestas de Fin de Año en Colombia.Para el jefe musical de Radio Nacional, el consumidor de la música navideña busca que la música lo remonte al pasado y por esa razón es un proceso muy difícil que nuevos temas navideños se conviertan en éxitos.Algo parecido cree el curador Mojica al señalar, en primer lugar, que no conoce de cerca músicos afroantillanos —de las Antillas, en el Caribe— que estén produciendo nuevos álbumes de música navideña.Por otra parte, considera que las emisoras y sistemas de sonido siguen siendo muy conservadores con la programación. "Son puristas y conservan la programación tradicional que suena en el Caribe desde hace décadas. Sobre todo que son los picós los que llevan la música a los sectores más populares", comenta Mojica a Sputnik.El abanico músical navideño en el país latinoamericano, además, pasa por una variedad de géneros que van desde la salsa, la música popular de regiones como Antioquia o el Eje Cafetero y el vallenato, cada uno sonando con mucha fuerza en determinada región.

