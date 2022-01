https://mundo.sputniknews.com/20220102/ni-tan-familia-ni-tan-amigos-dwayne-johnson-ataca-a-vin-diesel-por-rapidos-y-furiosos-1119940596.html

Ni tan familia ni tan amigos: Dwayne Johnson ataca a Vin Diesel por 'Rápidos y Furiosos'

La interpretación de ciertos actores es tan buena que puede hacer pensar que la amistad y el amor que se ve en la pantalla existe en la vida real. Sin embargo... 02.01.2022, Sputnik Mundo

Este es el caso de Dwayne Johnson y Vin Diesel, ambos protagonistas de la saga Rápidos y Furiosos, en la actúan como grandes amigos. Sin embargo, en la vida real no todo es de color rosa. En realidad, estos pesos pesados de Hollywood se han enfrentado en varias oportunidades e incluso hay rumores que por sus desavenencias habrían llegado a los puños.Ahora, la ya tensa situación entre los actores ha empeorado en medio de la preproducción de lo que sería la última entrega de la saga: Rápidos y Furiosos 10. Y es que Diesel decidió extender a través de las redes sociales una última invitación a La Roca para participar en el rodaje, a la que Johnson calificó como una "manipulación"."Mi hermano pequeño Dwayne... ha llegado el momento. El mundo espera el final de Rápidos y Furiosos 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos ... pero ha llegado el momento. El legado aguarda", escribió quien da vida a Dominic Toretto en las cintas.En una entrevista en CNN, Johnson habló acerca de la invitación y criticó a Diesel por hacerla pública, luego de que ambos llegaran a un acuerdo en privado."Le dije [a Diesel] directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y que siempre alentaría el éxito de la franquicia, pero que no hay ninguna posibilidad de que vuelva", explicó La Roca.Además, el actor tachó de "ejemplo de su manipulación" la invitación pública de Diesel.

