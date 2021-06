https://mundo.sputniknews.com/20210615/la-saga-rapidos-y-furiosos-se-acerca-a-su-final-1113234698.html

La saga 'Rápidos y Furiosos' se acerca a su final

La saga 'Rápidos y Furiosos' se acerca a su final

Vin Diesel, quien interpretó a Dominic 'Dom' Toretto en las películas de la saga 'Rápidos y Furiosos', reveló que la franquicia pronto llegará a su fin. 15.06.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

rápido y furioso

vin diesel

cine

arte y cultura

Declaró que la saga concluirá después de dos películas más tras la próxima entrega, Rápidos y Furiosos 9. Las dos últimas cintas podrían estrenarse en 2023 y luego en 2024, agregó en una entrevista con The Associated Press. "Cada historia merece su propio final. Sé que la gente va a sentir que no tiene que terminar, pero creo que todas las cosas buenas deben hacerlo. Hay razones para un final. Creo que esta franquicia se lo merece", declaró el actor. Las películas de la saga tuvieron gran éxito y recaudaron grandes beneficios en taquilla. Las dos últimas se llevaron más de 2.000 de dólares juntas.El actor agregó que la franquicia ha recorrido un largo camino, pero que finalmente ve una línea final.Sin embargo, no descartó la producción de spin-offs como Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw.El estreno de F9 estaba planeado para mayo de 2020, y fue retrasado debido al brote de coronavirus. Una de las sorpresas de la entrega es la aparición del personaje de Sung Kang, Han, a quien todos daban por muerto en la tercera parte de la franquicia. El director Justin Lin, que ha dirigido hasta ahora cinco películas de la serie, dirigirá las últimas.

2021

rápido y furioso, vin diesel, cine, arte y cultura