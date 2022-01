https://mundo.sputniknews.com/20220102/la-onu-asegura-que-no-se-puede-declarar-persona-non-grata-a-su-personal-1119939146.html

La ONU asegura que no se puede declarar persona non grata a su personal

La ONU asegura que no se puede declarar persona non grata a su personal

ONU (Sputnik) — El estatus de persona no grata no se aplica al personal de la ONU, según una declaración de Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general... 02.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-02T00:27+0000

2022-01-02T00:27+0000

2022-01-02T00:27+0000

internacional

rusia

onu

kosovo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105132/89/1051328981_0:112:3191:1907_1920x0_80_0_0_e8512725eba7e256215ff2ae49e89dc7.jpg

De esta manera respondió a la decisión de la autoproclamada república de Kosovo de declarar persona no grata a un miembro ruso de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (Minuk).Se añade que la misión no recibió ninguna notificación oficial al respecto de las autoridades de Kosovo.Dujarric indicó que la Minuk y la sede de la ONU toman medidas para garantizar la seguridad del empleado en cuestión y están en contacto con las autoridades correspondientes."Se debe enviar cualquier inquietud relacionada con los empleados de la Minuk a los dirigentes de la misión para que la Minuk pueda resolver el problema de acuerdo con el estatus, los privilegios y la inmunidad de la misión y su personal", dijo.El 31 de diciembre, Donika Gërvalla-Schwarz, vice primera ministra y también ministra de Asuntos Exteriores de Kosovo, declaró persona no grata a un miembro ruso de la Minuk.Además, el pasado 22 de octubre, la presidenta de la autoproclamada república de Kosovo, Vjosa Osmani, anunció la declaración de personas no gratas a dos diplomáticos rusos.La embajada de Rusia en Serbia, por su parte, calificó la decisión de Kosovo de una "provocación hacia los diplomáticos rusos".

https://mundo.sputniknews.com/20211231/pristina-declara-persona-no-grata-a-un-miembro-ruso-de-la-mision-de-la-onu-en-kosovo-1119913153.html

kosovo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, onu, kosovo