https://mundo.sputniknews.com/20211231/pristina-declara-persona-no-grata-a-un-miembro-ruso-de-la-mision-de-la-onu-en-kosovo-1119913153.html

Pristina declara persona no grata a un miembro ruso de la Misión de la ONU en Kosovo

Pristina declara persona no grata a un miembro ruso de la Misión de la ONU en Kosovo

BELGRADO (Sputnik) — Donika Gërvalla-Schwarz, vice primera ministra y también ministra de Asuntos Exteriores de la autoproclamada república de Kosovo, declaró... 31.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-31T13:21+0000

2021-12-31T13:21+0000

2021-12-31T14:40+0000

internacional

rusia

onu

kosovo

relaciones diplomáticas

misión diplomática

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105189/07/1051890716_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_6f9f477b0f491d9d7c15337c5b8c4b5d.jpg

"A petición del primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, hoy he decidido declarar persona no grata al representante ruso de la MINUK debido a sus acciones nocivas, que violan la seguridad nacional de la República de Kosovo", escribió Gërvalla-Schwarz en su cuenta de Facebook. Subrayó que las autoridades kosovares están comprometidas con la lucha contra la "maligna influencia de la Federación de Rusia y sus satélites en la región", que tienen por objetivo "socavar los logros de Kosovo" y sus socios, "sobre todo, Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea".El pasado 22 de octubre, la presidenta de la autoproclamada república de Kosovo, Vjosa Osmani, anunció la declaración de personas no gratas a dos diplomáticos rusos.La presidenta recalcó que las autoridades de Kosovo no dudarán en actuar cada vez que se viole la seguridad y el orden constitucional del país.La Embajada de Rusia en Serbia, por su parte, calificó la decisión de Kosovo de una "provocación hacia los diplomáticos rusos".

https://mundo.sputniknews.com/20211015/rusia-preocupada-por-la-crisis-en-el-norte-de-kosovo-1117180434.html

kosovo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, onu, kosovo, relaciones diplomáticas, misión diplomática