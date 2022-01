El sistema operativo BlackBerry se despide y dejará de funcionar el 4 de enero de 2022

https://mundo.sputniknews.com/20220102/el-sistema-operativo-blackberry-se-despide-y-dejara-de-funcionar-el-4-de-enero-de-2022-1119945072.html

La marca canadiense de teléfonos inteligentes ha anunciado que dejará de ofrecer soporte para los servicios de mensajería SMS, llamadas y de emergencia. La... 02.01.2022, Sputnik Mundo

Esta decisión sólo solo afectará a los usuarios que aún posean teléfonos con el software original instalado, es decir, con BlackBerry 10, BlackBerry 7.1 o versiones anteriores, los cuales ya no serán capaces de realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes cortos de texto o recurrir al servicio de emergencia 911 desde su antiguo móvil. Sin embargo, no afectará a los BlackBerry con sistema operativo Android, quienes seguirán funcionando como siempre."Los servicios heredados para BlackBerry 7.1 OS y versiones anteriores, el software BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 y versiones anteriores, ya no estarán disponibles después del 4 de enero de 2022. A partir de esta fecha, los dispositivos que ejecutan estos servicios y software heredados a través del operador o de la red wifi ya no funcionarán correctamente, incluso para datos, llamadas telefónicas, SMS y la funcionalidad 9-1-1", informó la empresa en su página.Además agradeció a sus millones de socios y clientes por su lealtad a lo largo de los años y los invitó a saber más sobre cómo brindan software y servicios de seguridad inteligente a empresas y gobiernos de todo el mundo.BlackBerry tuvo su época dorada en el año 2004, cuando luego de haber conquistado el mercado empresarial, presentó sus equipos de uso personal. Uno de los más populares fue el Pearl, que en 2006 llamó la atención de todos con su novedoso sistema de mensajería BlackBerry Messenger y el característico trackball o bola de seguimiento, que permitía desplazarse por la pantalla. Esto llevó a que muchas personalidades, desde políticos hasta artistas, presumieran de dispositivo.Sin embargo, la llegada de sistemas como iOS y Android marcó un punto de no retorno en el futuro de la compañía. Las diferencias internas y la falta de rapidez al tomar decisiones impidieron que BlackBerry se adaptara al veloz surgimiento de nuevas tecnologías.

