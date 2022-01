El presidente del Partido Popular español contrae COVID

https://mundo.sputniknews.com/20220102/el-presidente-del-partido-popular-espanol-contrae-covid-1119946679.html

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció el 2 de enero en su cuenta de Twitter que ha contraído COVID. 02.01.2022, Sputnik Mundo

El político ha destacado que no siente ninguno de los síntomas característicos y que se hizo la prueba por haber entrado en contacto directo con una persona contagiada. Por ello, no será hospitalizado y simplemente realizará la cuarentena durante algunos días.Mientras tanto, seguirá trabajando desde casa, aseguró el propio Casado. Durante su última comparecencia, que tuvo lugar el 29 de diciembre, el líder del PP criticó a Pedro Sánchez por la "insensibilidad" en su repaso del año en la Moncloa, pues según Casado, no dedicó "ni una sola palabra" a los fallecidos por la pandemia.Por su parte, solo unos cuantos minutos más tarde, el presidente del Gobierno le deseó una pronta recuperación en una publicación en Twitter. Sánchez también aprovechó la oportunidad para recordar que hace falta mantener la prudencia y protegerse del virus.Sánchez no había anunciado su contagio, pero ya ha pasado por dos cuarentenas. La primera fue en marzo de 2020, después de que su esposa Begoña Gómez diera positivo. La segunda vez ocurrió en diciembre del mismo año tras haber entrado en contacto directo con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien dio positivo a COVID.Pablo Echenique, de Unidas Podemos, también respondió a la publicación de Casado con palabras de apoyo.

