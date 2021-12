https://mundo.sputniknews.com/20211231/biden-promete-putin-le-advierte-1119921575.html

Biden promete, Putin le advierte

Estas conversaciones no deben degenerar en una charla intrascendente, apuntó Putin a Biden, en la comunicación telefónica que mantuvieron este jueves. Putin... 31.12.2021, Sputnik Mundo

Cumbre Putin-BidenProductiva. Así fue la conversación telefónica mantenida por los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden, respectivamente. La misma estuvo centrada "completamente en las cuestiones de garantías de seguridad", fue productiva, según reconoció el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakóv, en rueda de prensa.Iniciada casi a la medianoche de Moscú, a las 23:35, las 15:35 de Washington, la comunicación duró unos 50 minutos. Se trata de la segunda reunión virtual entre ambos mandatarios en este mes: la anterior, que tuvo lugar el 7 de diciembre, duró dos horas y estuvo básicamente dedicada a cuestiones de seguridad, como la situación en Ucrania, las preocupaciones de Rusia ante la expansión de la OTAN, y el programa nuclear de Irán.En esta ocasión, el tema central han sido las garantías de seguridad, lo que planteó Moscú a Washington y Bruselas el pasado 17 de diciembre. Ushakóv resaltó que "el punto principal que transmitió la parte estadounidense durante esta conversación fue que el presidente Biden declaró claramente que EEUU no tiene intención de desplegar armas ofensivas en Ucrania"."Es muy importante que el presidente Biden haya subrayado varias veces durante la conversación que no se puede iniciar una guerra nuclear, ni tampoco ganarla", dijo Ushakov, al incidir que Putin le trasladó a Biden que Rusia actuará para garantizar su seguridad, del mismo modo que actuaría EEUU."El presidente Putin dijo que da mucha importancia a estas conversaciones, pero no deben degenerar en una charla intrascendente. Por lo tanto, en primer lugar, esperamos no el propio proceso de negociaciones, sino resultados concretos de acuerdo con nuestras preocupaciones expuestas, en particular, en papel", subrayó Ushakóv.En lo relativo a los comentarios de la Casa Blanca sobre esta conversación entre ambos líderes, según la portavoz Jen Psaki, Biden instó a Putin a reducir las tensiones sobre Ucrania y dejó en claro que Washington y sus aliados responderían si ocurriera una invasión rusa. Y es que desde finales de octubre pasado, Occidente acusa a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania y preparar una ofensiva contra ese país. Al respecto, algunos medios estadounidenses, citando a los servicios de inteligencia, afirmaron que Rusia podría invadir Ucrania a comienzos de 2022. Eso sí: sin presentar pruebas.En este sentido, Rusia ha declarado repetidamente que no amenaza, ni tiene la intención de atacar a nadie. De acuerdo a Ushakóv, durante la llamada el mandatario estadounidense mencionó que los países occidentales reaccionarán a una mayor escalada en la frontera ucraniana con "sanciones masivas" contra Rusia. Su homólogo ruso respondió que, en tal caso, las relaciones bilaterales entre Moscú y Occidente se verán "muy seriamente dañadas"."Si Occidente, no obstante, decide introducir estas sanciones sin precedentes bajo ciertas condiciones, entonces todo esto podría conducir a una ruptura completa de las relaciones entre nuestros países", citó Ushakov a Putin.Según las informaciones procedentes de Washington, EEUU continuará en los próximos 10 días participando en conversaciones con sus aliados y socios sobre las tensiones en la frontera de Ucrania, dijo un alto funcionario después de la llamada entre Biden y Putin."Durante los próximos 10 días esperamos continuar lo que ha sido un período muy trabajoso de consultas del lado estadounidense con nuestros aliados y socios, incluida la presentación de un relato de esta conversación a esos aliados y socios, en particular, al Gobierno de Ucrania, así como a la OTAN", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa el jueves por la noche, citado por la Agencia Sputnik.El servicio de prensa del Kremlin, al comentar la conversación telefónica de Vladímir Putin y Joe Biden, destaca la declaración del inquilino de la Casa Blanca sobre la responsabilidad de las dos potencias por la estabilidad global.En tanto, la ONU acogió con beneplácito esta conversación entre Putin y Biden: "Siempre damos la bienvenida al diálogo entre los Estados miembro", dijo a nuestra agencia la portavoz adjunta de la ONU Florencia Soto Nino al ser consultada sobre la comunicación entre Putin y Biden.Recordemos que el pasado 17 de diciembre Rusia presentó propuestas sobre garantías de seguridad a la OTAN y EEUU que buscan evitar una mayor expansión de la alianza hacia el Este y prohibir el despliegue de misiles de corto y medio alcance estadounidenses y rusos, entre otros.Las negociaciones sobre garantías de seguridad entre Moscú y Washington están programadas para el 10 de enero, seguidas de una reunión del Consejo Rusia-OTAN para discutir el tema el 12 de enero, y la cumbre de Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE] al día siguiente.Mensaje de Putin con motivo del Año Nuevo 2022Los primeros en dar la bienvenida al Año Nuevo 2022 en Rusia fueron los habitantes del Lejano Oriente que lo hicieron cuando en Moscú eran las tres de la tarde del 31 de diciembre. Y, como cada año, a minutos contados de la llegada del Año Nuevo, los habitantes de cada uno de los once husos horarios de Rusia pudieron escuchar y ver el mensaje televisado de fin de año que el presidente Vladímir Putin les dirigió desde el Kremlin."Estimados ciudadanos de Rusia. Queridos amigos. Está finalizando el año 2021. Muy pronto el tiempo nos trasladará del pasado al futuro. Sí, así ocurre cada día, cada minuto y segundo, pero notamos perfectamente bien esta continua marcha del tiempo, cuando celebramos el Año Nuevo, esperándolo como un momento importante de la vida".Putin incidió en que "nos unen a todos las esperanzas de unos cambios positivos, pero comprendemos que es imposible separarlas de los sucesos del año saliente, dijo Putin y agregó:"Hemos afrontado unos retos colosasles pero hemos logrado aprender cómo vivir en las circunstancias tan duras, cómo resolver problemas complicados. Lo logramos hacer gracias a nuestra solidaridad. Juntos, hemos continuado luchando contra la peligrosa epidemia que azotó a todos los continentes y aún no ha retrocedido. Esa enfermedad insidiosa ha cobrado decenas de miles de vidas. Quiero expresar mi sincero respaldo a todos los que han perdido a sus seres queridos", dijo Putin.Lo más importante, para el líder ruso, es haber superado juntos todas las dificultades del año que despedimos, haber protegido a quienes se encontraron en situaciones difíciles, defendido de manera firme y constante los intereses nacionales, la seguridad del país y de sus ciudadanos."En la mayor brevedad posible hemos restablecido la economía y en muchos campos nos acercamos a la realización de las tareas de desarrollo estratégicas", indicó Vladímir Putin y amplió: "Desde luego que aún quedan muchos problemas por resolver, pero hemos vivido este año con dignidad, gracias a vuestro trabajo intenso, queridos amigos. Cada uno ha tratado de cumplir con su deber, hacer más de lo que podía, ayudar a quienes experimentan dificultades. Les agradezco de todo corazón. Y dando la bienvenida al Año Nuevo esperamos que nos abra nuevas oportunidades... Y solo juntos podremos garantizar el desarrollo ulterior y la prosperidad de nuestra Patria".Para Putin, la noche del Año Nuevo está llena de sentimientos buenos y sueños luminosos, cuando cada uno desea revelar sus mejores cualidades. "¡Qué suerte cuando hay amor, niños, familia, amigos! Todo esto son grandes valores que en mucho determinan el sentido de la vida de cada persona. Queremos que el año venidero estos valores nos sirvan de una base segura como antes. Y ahora nos apresuramos en confesar a nuestros seres queridos de nuestros sentimientos sagrados, pronunciar estas palabras sinceras de amor y gratitud a las que en la vida cotidiana a veces no alcanzamos encontrar tiempo. Pero en eso radica la magia del Año Nuevo: nuestros corazones se abren para la sensibilidad y confianza, la bondad y misericordia", manifestó el presidente ruso.Vladímir Putin deseó por separado un feliz Año Nuevo a los que ahora están cumpliendo con su deber militar; a los que están rescatando y atendiendo a los enfermos; a los que están en sus puestos de combate; a los que garantizan la ley y el orden. Y para finalizar su mensaje por Año Nuevo, expresó:Queridos amigos, dentro de unos segundos llegará el Año Nuevo y en el seno de muchas familias, también de nuestros compatriotas que residen en el exterior, se podrá escuchar el tradicional "¡Feliz Año Nuevo! ¡Que traiga nueva felicidad! Pronunciamos estas palabras con un sentimiento especial ya que pasan de una generación a otra. Les felicito a todos sinceramente y deseo antes que nada mucha salud. Estoy seguro que de ser así, habrá éxitos en el trabajo en los estudios, en la creación y los quehaceres predilectos. ¡Que haya en cada hogar cuantos más sucesos alegres! ¡Que aparezcan nuevas familias, que nazcan niños y crezcan sanos, inteligentes, honrados y libres! ¡Que el amor viva en cada corazón y sirva de fuente de inspiración para que cada uno de nosotros llegue a cumplir las metas planteadas y conquiste las cimas más altas en aras de nuestros seres queridos y nuestra única Patria grande! ¡Feliz Año Nuevo, queridos amigos! ¡Feliz Año Nuevo 2022!Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

