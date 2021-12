https://mundo.sputniknews.com/20211230/el-gracioso-video-de-un-presentador-espanol-dando-el-tiempo-a-ritmo-de-rap-1119876920.html

El gracioso vídeo de un presentador español dando el tiempo a ritmo de rap

El gracioso vídeo de un presentador español dando el tiempo a ritmo de rap

Son varios los rumores que circulan sobre que en el mes de enero habrá una nueva Filomena en España y el presentador ha querido dejar clara su postura a golpe... 30.12.2021, Sputnik Mundo

"¿Qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena", empezó rapeando Brasero. "Yo te lo voy a contar. Escucha", le pedía a la audiencia al más puro estilo rapero. "Si te digo la verdad, esta es la realidad. Una cosa así, no se puede decir".No lo podemos saber con la meteorología. Bastante con el día a día”, explicaba contundente el presentador. El vídeo no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde se han montado hasta batallas de gallos con su intervención estelar.La idea, aunque parezca lo contrario, no estaba premeditada. Surgió 30 minutos antes del directo, no hubo tiempo ni para probarla. "La letra y la música se fusionaron en directo", comentaba el presentador en un programa de la cadena Antena 3. Y con ese ritmo le dio una buena noticia a los españoles para celebrar el final de año: "Estaremos en mangas de camisa el mediodía y luego la noche será fría pero no tanto, así se titula mi canto, fin de año, de primavera".

