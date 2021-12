https://mundo.sputniknews.com/20211230/bolivia-reporta-nuevo-record-de-contagios-de-covid-19-tras-declarar-emergencia-sanitaria-1119886707.html

Bolivia reporta nuevo récord de contagios de COVID-19 tras declarar emergencia sanitaria

Bolivia reporta nuevo récord de contagios de COVID-19 tras declarar emergencia sanitaria

LA PAZ (Sputnik) — Bolivia reportó un récord de 6.149 nuevos contagios de COVID-19, un salto de 25% sobre la marca máxima establecida el día anterior y apenas... 30.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-30T17:28+0000

2021-12-30T17:28+0000

2021-12-30T17:28+0000

américa latina

bolivia

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1116717259_0:0:3275:1842_1920x0_80_0_0_8c3ef92eb42728a51478a50b38d57326.jpg

El funcionario agregó que los laboratorios nacionales no han detectado la presencia de la variante ómicron del nuevo coronavirus, confirmando en cambio que la variante delta sigue siendo la predominante en el país, que pasa por una cuarta ola de contagios.El nuevo récord, marcado con datos hasta la noche del 29 de diciembre, fue registrado mientras persistían diversas denuncias de que los laboratorios de diagnóstico no tenían capacidad para atender a todos los ciudadanos que requerían sus servicios.Con las altas cifras de los últimos días, incluidos récords sucesivos los días el 28 y 29 de diciembre, la actual semana era ya la de mayor expansión de la pandemia, dejando atrás el máximo semanal de 6.300 casos registrado a principios de año, durante la segunda ola.El departamento oriental de Santa Cruz sigue siendo el más afectado por la pandemia, con 70% de los casos registrados el 29 de diciembre.El nuevo récord elevó a 591.773 el total de contagios, incluidos 19.650 decesos.Armijo dijo que la explosión de casos justificaba las últimas medidas tomadas por el Gobierno para combatir la pandemia, como la declaración de emergencia sanitaria y la obligación de presentar carnet de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para ingresar a lugares públicos o de concentración de personas.La emergencia incluía la prohibición de cualquier tipo de paralización de los servicios de salud públicos y privados, el refuerzo de los controles de precios de servicios hospitalarios y medicamentos y la eliminación de pagos anticipados por tratamientos anti-COVID en clínicas privadas.La exigencia de carnet de vacunación regirá a partir del 1 de enero y el Gobierno remarcó que quienes ejerzan el derecho a no inmunizarse deberán presentar semanalmente pruebas PCR de que no están contagiados.Las medidas contra la pandemia regirán por lo menos hasta el 30 de junio, según un reciente decreto gubernamental.

https://mundo.sputniknews.com/20211230/bolivia-declara-emergencia-sanitaria-ante-la-subida-de-nuevos-casos-del-covid-1119870578.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, covid-19