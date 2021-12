https://mundo.sputniknews.com/20211229/los-sectores-globalistas-buscan-subordinar-a-los-paises-emergentes-1119827453.html

"Los sectores globalistas buscan subordinar a los países emergentes"

29.12.2021

Según el analista en defensa Washington Sánchez, los países de América Latina y el Caribe ambicionan un mundo multipolar. Al respecto, "venimos atravesando una transición estructural en el sistema internacional, desde un orden unipolar hacia un sistema con crecientes grado de multipolaridad", sostuvo Schulz. En ese sentido, "eso arroja situaciones de tensión y conflicto en distintas partes del mundo, porque lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir", aseveró.La pandemia como catalizadora de las crisis sistémicas globalesEn este marco, "en los últimos años hemos venido atravesando una serie de situaciones complejas a nivel global, como la crisis financiera de 2008, las crisis en Europa en 2012 y 2013 y ahora la pandemia del Covid-19", expresó. Sobre esta última, "de alguna manera ha catalizado un conjunto de crisis en distintos ámbitos, tanto ambiental, como sanitario, económico, ecológico y tecnológico", indicó el investigador argentino. En este sentido, "desde el globalismo buscan disciplinar y subordinar a los actores emergentes que vienen ganando protagonismo, con sectores de multipolaridad que están consolidándose mucho más", aseveró. En este sentido, la crisis en el este de Europa "habla de las intenciones de los sectores unipolares de intentar romper una alianza que se está formando entre Rusia, China y la Unión Europea, lo cual sería desestabilizadora completamente del orden internacional unipolar", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador salvadoreño Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en El Salvador.Delgado es reelecto en El Salvador como Fiscal General de la RepúblicaLa Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reelección de Rodolfo Delgado como Fiscal General de la República, quien sustituye desde mayo pasado a Raúl Melara, destituido por la mayoría oficialista del parlamento. Al respecto, "este es uno de los cargos más importantes y relevantes en materia de lo que es el sistema de justicia, ya que es el defensor de los intereses del Estado", añadió.Asimismo, "es una pieza clave en el entramado institucional de El Salvador", aseveró. En este marco, "la reelección de Delgado significa la consolidación del bloque político que actualmente gobierna en el país, el cual está estructurado a partir de la alianza liderada por el sector Nuevas Ideas", indicó. Por su parte, "al fiscal Melara se lo había acusado de no mantener una independencia en cuanto a lo que es la visión del poder", concluyó el investigador salvadoreño.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre los debates en torno al concepto de gobernanza internacional.CrímenesEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la actriz Margarita Musto, con quien dialogamos sobre "Crímenes", una serie de radioteatro en formato de podcast compuesta por ocho capítulos, sobre siete femicidios y un asesinato por encargo ocurridos en el Río de la Plata durante el siglo XX.

