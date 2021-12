https://mundo.sputniknews.com/20211229/el-delito-ecologico-del-norte-de-espana-que-ha-convertido-una-zona-de-bano-en-un-lodazal-fosforito-1119796920.html

El delito ecológico del norte de España que ha convertido una zona de baño en un lodazal fosforito

Un embalse de Galicia lleva años con bacterias nocivas para el ser humano por la ganadería y la agricultura intensiva. Plataformas vecinales y ecologistas de... 29.12.2021, Sputnik Mundo

"No era para consumo, pero sí servía como playa fluvial". Así describe Montse Valencia el agua del embalse As Conchas, en la provincia gallega de Ourense. Esta vecina rememora a Sputnik cómo aprendió a nadar en esa intervención artificial del río Limia y cómo la gente "se bañaba, pescaba" sin ningún problema. Lo dice en pasado, recordando la época de esplendor de un lugar creado en 1949, durante el franquismo. Esa en la que, como ella, miles de lugareños y visitantes de otras provincias acudían a pasar el día y darse un chapuzón o tratar que alguna trucha mordiera el anzuelo.La bucólica imagen se torció a principios del siglo XXI, según explica Valencia, que ahora forma parte de la plataforma Auga Limpa Xa!, una iniciativa colectiva de residentes en la zona. Desde que se cambió su producción ganadera y agricultora a pequeña escala por una actividad intensiva. En esta comarca, llamada Baixa Limia y situada al sur de la comunidad autónoma del noroeste español, lindando con la frontera de Portugal, se instalaron macrogranjas avícolas y porcinas. Aparte, la huerta clásica se convirtió en industrial, incrementando la capacidad de cultivos.Con esa alteración, la tierra ha sido víctima de una proliferación de residuos. De esta nueva industria llegaban no solo los excrementos y desechos de los animales, sino los químicos utilizados en su alimentación o los fitosanitarios que permeaban en el subsuelo. Poco a poco, en un margen de un par de décadas, tal y como calculan los residentes, eso se traspasó al río y se hizo cada vez más palpable en el embalse, que pertenece a las localidades de Bande, Lobeira y Muiños.De su aspecto original se transformó en una sopa verde. Los vertidos han provocado que afloren cianobacterias tóxicas, nocivas para el ser humano. El lugar sigue siendo de uso recreativo, pero ahora luce como un puré de olor fétido. "El subsuelo no admite más purines", indica Valencia, refiriéndose a los residuos orgánicos (aguas, semillas, animales muertos, etcétera) que se acumulan en las granjas y hectáreas de cultivo. "Los pozos individuales están colapsados. Y hace tiempo que no dan permiso para abrir otras instalaciones agrarias, pero sí para ampliarlas", añade.Valencia recorre las últimas décadas del embalse y cuenta cómo ya por 1992 se hizo un estudio de la calidad del agua en el río Limia. "Pero a saber dónde están ahora esos documentos", alega. Más tarde, cuando ya empresas como Coren tenían su finca, fue la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (la administración que gestiona el espacio) la que encargó un informe. Corría 2012 y los resultados, tomados a partir de 14 muestras en diferentes puntos del río, eran claros: la contaminación se debía a la ganadería y agricultura industrial.Al menos es lo que sostiene Eduardo Costas, catedrático de genética en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. El especialista en tratamientos de aguas dulces a nivel internacional relata a Sputnik que se utilizó una técnica sin lugar a dudas. "Era un análisis de isótopos estables de nitrógeno y fósforo. Eso quiere decir que se puede saber qué elementos hay y de dónde provienen", aclara. Lo que concluía el informe, de carácter privado, es que no era la actividad humana la causante. "El peso era de la ganadería", apunta.Señala el experto, además, que la proliferación de las mencionadas cianobacterias tóxicas debido a esos isótopos estables puede conllevar problemas de salud. "Están relacionados con enfermedades digestivas o hepáticas", apunta. En cualquier caso, nadie ha prohibido el baño ni ha mermado los purines. Al revés: dice Montse Valencia que hace unos meses se reían porque una placa valoraba el agua como de gran calidad. "Y la gente sigue bañándose", arguye, comparándolo con lo que ocurre en el Mar Menor, “porque muchas veces la contaminación no es tan visible, está en el fondo, en el lodo”.Prefiere no nombrar la portavoz de Auga Limpa Xa! a ningún culpable, pero asiente cuando se le habla de Coren. La compañía de alimentación gallega ha ido criando cada vez más cerdos y pollos en sus macrogranjas de la comarca, pero no ha dado ninguna respuesta a las quejas. Tampoco a Sputnik, que ha intentado hablar con Maite Joga, presidenta de la Asociación de Empresarios, Ganaderos y Agricultores de La Limia. En declaraciones con el diario El Español, Joga expresaba que se estaba mejorando el método, pasando de un "sistema de plato" al de "inyección directa en la tierra". "El grado de productos que llega es menor", zanjaba.Un estudio publicado en 2020 por investigadores de la Universidad de Vigo, sin embargo, daba los mismos resultados que el anterior. Con 76 pozos privados y 26 fuentes naturales cotejadas, se observaba que más de la mitad de los pozos analizados y tres fuentes naturales contenían un nivel de nitratos muy elevado. Algunas muestras incluso superaban el límite permitido por la legislación. Y se señalaba directamente a las macrogranjas como la de Coren."Fue permitiéndose la explotación de este tipo y se ha superado la capacidad agraria", argumenta Manuel García. El portavoz del Movimientos Ecologista de Limia (MEL) dice que se ha superado la cantidad de residuos que puede soportar el suelo con entre 400 y 500 explotaciones ganaderas en una comarca de unas 30.000 hectáreas. La prueba, incide, es que las mediciones de nitratos desvelan en algunos sitios que hay hasta 200 miligramos por litro, mientras que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 50.Advierte el ecologista que se acabó con la agricultura anterior, "respetuosa y armónica con el entorno", por una que no solo es "dañina para la tierra, sino también para la salud". Y desmonta el discurso de que por lo menos da empleo o ayuda a sobrevivir a la denominada España Vacía: en la zona (sobre todo en Ginzo de Limia) hay unos 19.000 habitantes en la actualidad. Hace 20 años eran 50.000. "Es insostenible, pero hay mucho miedo a acusar, porque las empresas del sector tienen mucho poder", resopla, enseñando las denuncias que ha sufrido en sus propias carnes por estas cooperativas cárnicas.Tanto García como Valencia exigen que la Junta y el Gobierno central se posicionen. Ellos ya han presentado varias denuncias, llegando a la Unión Europea. El Tribunal de Justicia ya ha incidido en que España debe "revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones". Galicia no tiene ninguna, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pretende sumar este embalse con una renovación de la ley. "Es lo que queremos. Que paren los residuos, que la zona vuelva a tener vida y que se condene este delito medioambiental", protesta Valencia. Con suerte, suspira, las próximas generaciones consigan dar brazadas o atrapar percas negras en esta arcadia de su infancia.

