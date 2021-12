https://mundo.sputniknews.com/20211228/la-zanahoria-no-es-tan-dulce-con-tu-salud-como-pensabas-1119786000.html

La zanahoria no es tan dulce con tu salud como pensabas

La zanahoria no es tan dulce con tu salud como pensabas

Las zanahorias aceleran el metabolismo, reducen el colesterol, rejuvenecen y promueven la pérdida de peso, pero algunas personas deberían excluirlas de su... 28.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-28T01:41+0000

2021-12-28T01:41+0000

2021-12-28T01:41+0000

estilo de vida

💗 salud

zanahorias

comida saludable

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108234/59/1082345997_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_26be1ba9f59df61998a59870df8de1af.jpg

Según Korableva, la verdura es indeseable para las enfermedades del hígado, ya que si el órgano no está sano, no puede absorber el caroteno. Las contraindicaciones también incluyen las úlceras estomacales o intestinales y la enteritis (inflamación de las paredes del intestino delgado).Korableva añade que las zanahorias no deben estar blandas ni abultadas y no deben tener manchas ni grietas (esto significa que tienen el centro estropeado)."Si el tallo es demasiado grueso, es probable que el cultivo de raíces sea duro", advirtió la interlocutora de Sputnik.

https://mundo.sputniknews.com/20210712/el-inesperado-efecto-secundario-de-comer-zanahorias-1114020579.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, zanahorias, comida saludable