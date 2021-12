https://mundo.sputniknews.com/20211227/paises-andinos-eliminan-pago-de-roaming-de-telefonia-a-partir-de-ano-nuevo-1119776927.html

Países andinos eliminan pago de 'roaming' de telefonía a partir de Año Nuevo

LA PAZ (Sputnik) — El 'roaming' o tarifa internacional de telefonía móvil será eliminado a partir del 1 de enero en la Comunidad Andina (CAN), lo que permitirá... 27.12.2021, Sputnik Mundo

"Esta histórica decisión contribuye a los esfuerzos de los países de la CAN para cerrar de manera eficaz y efectiva la brecha digital", dijo el secretario ejecutivo de la CAN, Hernando Pedraza, en un comunicado institucional citado por los medios.Pedraza se refirió a la Decisión 854, norma supranacional y de obligatorio cumplimiento adoptada el 19 de febrero de 2020 por los cuatro países de la CAN —Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— para eliminar el roaming.Precisó que para los viajeros andinos regirán "las mismas condiciones o planes tarifarios que el país de origen por los servicios de voz, SMS y datos".Los países de la CAN, que suman 111 millones de habitantes, aprobaron también en los últimos meses un Estatuto Migratorio y normas para facilitar la circulación de vehículos de uso privado y el comercio intraregional, añadió Pedraza.

